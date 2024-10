Un palcoscenico a cielo aperto nello Studio Dentistico Digitale di Roma: l’arte dell’improvvisazione incontra la salute dentale

Una serata all’insegna dell’originalità e del divertimento ha trasformato lo Studio Dentistico Digitale (SDD) situato in via Dardanelli a Roma, in un palcoscenico a cielo aperto. Lo studio, guidato dalla Dr.ssa Roberta Foti e dal Dott. Vincenzo Petrone, si è fatto nuovamente promotore di un’iniziativa fuori dagli schemi, unendo due mondi apparentemente distanti: la salute dentale e l’arte.

Nel giardino dello studio, gli attori della scuola di teatro Artyou, sotto la guida del coordinatore e performer Claudio Spadoni e dell’insegnante Federica Forbicioni, hanno regalato al pubblico uno spettacolo esilarante di improvvisazione teatrale. Quest’arte, ancora poco conosciuta in Italia ma in rapida crescita nel panorama artistico e teatrale, ha sorpreso e coinvolto gli spettatori, in gran parte pazienti dello studio.

I partecipanti, solitamente abituati a sedere sulla poltrona del dentista, sono stati catapultati in un’esperienza del tutto nuova: quella di spettatori attivi, seduti su una “poltrona” ben diversa, e hanno interagito con entusiasmo, contribuendo a creare un’atmosfera di grande convivialità e divertimento.

Dott.ssa Roberta Foti

Questa insolita iniziativa ha dimostrato ancora una volta la visione innovativa dello Studio Dentistico Digitale, sempre all’avanguardia nell’offrire esperienze uniche e sorprendenti ai propri pazienti. La Dr.ssa Roberta Foti e il Dott. Vincenzo Petrone hanno infatti scelto di puntare su un “gemellaggio” vincente tra arte e salute, regalando letteralmente sorrisi a volontà.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per far conoscere l’improvvisazione teatrale al grande pubblico, dimostrando come anche uno studio dentistico possa diventare un luogo di incontro culturale, dove il benessere fisico e quello mentale si intrecciano in modo armonioso.

Per ulteriori informazioni

Studio Dentistico Digitale SDD

http://www.studiodentisticodigitale.it