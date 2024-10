Successo per la sesta edizione degli Italian TV Awards 2024 alla Festa del Cinema di Roma

Il 22 ottobre 2024, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio Lazio Terra di Cinema, si è svolta la sesta edizione degli Italian TV Awards – Premio Eccellenza Televisiva, evento ormai consolidato che celebra i grandi protagonisti della televisione italiana.

Un evento che celebra l’eccellenza televisiva

L’evento, ideato da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Maria Rita Marigliani, ha premiato il meglio della televisione italiana, dai volti più celebri fino ai professionisti che lavorano dietro le quinte. Presentata dai conduttori Claudio Guerrini e Annamaria Fittipaldi, la serata ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della televisione.

Francesca Fialdini

I protagonisti degli Italian TV Awards 2024

Tra i premiati di questa edizione:

• Carmen Russo, icona dello spettacolo italiano, è stata premiata per la sua lunga carriera, che l’ha vista protagonista in programmi come Drive In e Grand Hotel.

• Francesca Fialdini, conduttrice e giornalista, ha ricevuto un riconoscimento per la sua eleganza e competenza, apprezzata nei programmi Le Ragazze e Da Noi a Ruota Libera.

• Giorgio Tirabassi, attore e regista, è stato omaggiato per la sua straordinaria carriera, con una menzione speciale al suo cortometraggio Lo zio di Venezia, il cui regista, Alessandro Parrello, è stato premiato per il suo talento narrativo.

• Guillermo Mariotto, stilista e giudice di Ballando con le Stelle, è stato celebrato per il suo stile unico e la sua capacità di innovare la televisione italiana.

• Angelo Maietta, docente e consulente televisivo, è stato premiato per il suo contributo accademico e artistico al panorama televisivo italiano.

• Nicola Santini, opinionista e direttore di programmi dedicati alla bellezza e al bon ton, ha ricevuto un premio per il suo elegante contributo al mondo della televisione.

• Samuel Peron, ballerino e coreografo di Ballando con le Stelle, è stato omaggiato per il suo talento e la capacità di coinvolgere il pubblico anche in altri contesti, come la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

• Francesco Panarella, giovane attore della serie di successo Mare Fuori, ha ricevuto un premio per la sua intensa interpretazione.

• Maurizio Ferrini, attore noto per la creazione del personaggio della Signora Coriandoli, è stato celebrato per la sua lunga carriera comica.

• Anna Falchi, conduttrice di I Fatti Vostri, è stata premiata per la sua capacità di guidare uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

Premiazioni speciali

Il format Le Capitali del Calcio di Cusano Media Group è stato premiato per il suo approccio innovativo nel raccontare il mondo del calcio. I conduttori Lorenzo Petrucci, Francesco Acchiardi e l’assistente alla direzione Roberto De Santis hanno ritirato il riconoscimento.

A chiudere la serata, un premio speciale è stato conferito a Serena Sartini, giornalista di Aska News, per il suo contributo al giornalismo televisivo.

Nicola Santini

Ospiti d’eccezione e grande partecipazione

L’evento ha visto la presenza di prestigiosi ospiti e premiatori, tra cui Arianna, Nicola Timpone, Angela Tuccia, Fabiola Cimminella, Fabio Amato, Alberto De Maldè, Roberta Marchetti, Giulia Bertollini, Cinzia Marongiu, Irene Mandelli, Marco Iannitello, Sandro Scarafino, Federica Candelise, Fabrizio Pacifici, e altri ancora.

Tra i presenti in sala: Giacomo Silvestri, produttore della Loreb Production; il regista Luca Alcini; la cantante Micaela Foti; gli attori Carlo Belmondo, Alina Person, Emmanuele Tardino, Emilio Franchini e Rossella Ambrosini; le produttrici Monica Bartolucci, Tiziana Murabito e Alessandra Scardellato; il cantante e musicista Agostino Penna; il conduttore Domenico Gareri; il fashion stylist Loris Danesi.

I premi dell’edizione 2024 degli Italian Tv Awards vanno ad arricchire la lunga lista di professionisti del piccolo schermo insigniti di tale riconoscimento. Nelle passate edizioni, infatti, hanno calcato il palco della manifestazione, ricevendo l’ambito riconoscimento, tra gli altri: Elena Sofia Ricci, Simona Ventura, Marco Liorni, Adriana Volpe, Monica Giandotti, Pino Strabioli, Simona Branchetti, Maria Grazia Cucinotta, Carolyn Smith e Marco Columbro.