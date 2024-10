Halloween a Cinecittà World: tre notti di brividi e divertimento tra feste, concerti e attrazioni da paura

Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma, si prepara a festeggiare in grande stile con le Halloween Nights il 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2024. Dalle 11 fino all’alba, il parco sarà il teatro del Party di Halloween più grande d’Italia, con 40 attrazioni, 7 padiglioni musicali, concerti, DJ Set, la spettacolare Parata di Halloween e la terribile Zombie Walk.

Halloween a ritmo di musica: Noyz Narcos, Frah Quintale e il Symphony of Caos

La notte di Halloween esploderà al ritmo di Trap, Rap e Hip-Hop con artisti del calibro di Noyz Narcos, Frah Quintale, Flaza, Spender e Damianito, che animeranno un festival unico nel suo genere. Da non perdere anche il concerto/DJ Set Symphony of Caos, dove un’orchestra sinfonica si esibirà in uno spettacolo arricchito da effetti speciali mozzafiato. Gli studenti potranno divertirsi con l’Halloween Resurrection, guidato dal rapper Kid Yugi, mentre i fan del reggaeton si scateneranno al Party Señorita con artisti direttamente da Ibiza. Gli amanti del revival anni ’90 saranno invece protagonisti della festa con Gigi l’Altro.

Attrazioni da paura e divertimento senza fine

L’ingresso a Cinecittà World trasporta subito in un’atmosfera di brivido grazie alla Halloween Street, alla Zombie Walk, alla Parata dei carri di Halloween e al labirinto di zucche per i più piccoli. Per i più coraggiosi, ci sarà persino l’opportunità di vivere il Funerale da Vivo, un’esperienza inquietante ma unica, come spiega Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World: “Halloween è tempo di emozioni forti e humor nero: Cinecittà World offre l’opportunità di vivere l’inquietante confine tra la vita e la morte.”

Le nuove attrazioni di Halloween

Tra le nuove attrazioni ci sarà U571 Escape, la prima escape room ambientata in un vero sommergibile della Seconda Guerra Mondiale, e la Horror House, dove i visitatori attraverseranno i set dei film horror più famosi della storia. Adrenalina pura anche con Inferno, la montagna russa indoor più grande d’Italia, e il terrore della Zombie Walk nei sotterranei del Manikomio.

Per i bambini, imperdibili sono l’Hotel Transilvania, con Dracula e i suoi mostri, il Truccabimbi di Halloween, lo spettacolo di magia Piccoli Brividi e la possibilità di partecipare al Dolcetto Giretto con premi dolci ad ogni giro sulle giostre.

Eventi speciali: Stranger Things e Escape Horror Night

Tra gli eventi di spicco, le giornate dedicate alla serie TV Stranger Things, dal 25 al 27 ottobre, con set dedicati, selfie point e incontri con gli impersonator di Undici, Vecna e altri personaggi iconici. Il 26 ottobre e il 2 novembre, i più temerari potranno partecipare all’Escape Horror Night – Il rito del sangue, la più grande esperienza escape outdoor d’Italia, in cui i partecipanti dovranno affrontare una notte intera nei boschi per liberare un antico villaggio romano da una maledizione.