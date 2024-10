Come creare un calendario con foto di famiglia

Che si tratti di un pensiero personale per rendere le giornate in casa o in ufficio più dolci e piacevoli oppure di un regalo unico da dedicare alle persone a cui si vuole più bene per Natale o per un’altra occasione particolare, il calendario con foto di famiglia rappresenta un’idea molto speciale. Diventa infatti uno strumento che non solo scandisce il tempo e permette di organizzare e pianificare impegni, appuntamenti e scadenze, ma anche un oggetto che racconta una storia tramite immagini e ricordi.

Si tratta inoltre di un’idea estremamente semplice da realizzare: sul Web esistono ormai tantissimi software online che offrono un servizio su misura che crea un calendario in modo facile e veloce, anche per chi non è pratico di tecnologia o di graphic design.

Calendario personalizzato: quali tipologie esistono

Quando si decide di creare un calendario personalizzato con foto, la prima cosa da sapere è che attualmente esistono di vari modelli.

I più comuni e classici sono i calendari mensili, anche chiamati olandesi: formati da 12 fogli, uno per ogni mese, con ciascun foglio suddiviso in giorni, sono facili da consultare, molto chiari e decisamente ordinati. Per chi crea un calendario personalizzato di questo tipo, il numero di fotografie che si possono inserire è elevato, così come le diverse tipologie disponibili: standard, mini, maxi o la nuovissima forma slim, stretta e lunga in verticale.

Molto popolari da appendere alla parete sono i calendari annuali, che raccontano la storia dell’anno attraverso un’unica importante foto, mentre per le postazioni di lavoro sono decisamente più indicati i calendari personalizzati da tavolo. Disponibili nella versione classica o in quella più moderna dove i fogli sono sostituiti da cards più rigide, garantiscono giorni, settimane e mesi sempre a portata di mano.

Come creare un calendario personalizzato con foto

Il processo che crea un calendario personalizzato è semplice e intuitivo. Prima di tutto, occorre scegliere uno tra i modelli di calendario che abbiamo elencato qui sopra e, in base a questo, andare a selezionare le fotografie che faranno parte del progetto finale.

Il consiglio è di optare per immagini con una risoluzione elevata, per garantire che la stampa risulti nitida e chiara e di fare attenzione che colore e illuminazione degli scatti siano ottimali, in modo da evitare stampe di scarsa qualità. Dopo di che, si va ad individuare il tema grafico tra quelli generalmente proposti, avendo cura che questo sia in linea con l’idea che si ha in mente.

Fatto questo, si possono caricare le foto, posizionarle e adattarle: anche in questo caso, è bene che gli scatti siano coerenti non solo con il tema, ma anche con il mese in cui verranno inseriti. Inoltre, è importante sapere che se invece di una singola foto si desidera avere un collage di più scatti, questo dovrà comunque essere aggiunto come singola immagine. Si possono anche inserire scritte, illustrazioni ed elementi grafici, per personalizzare ancora di più il calendario.

Una volta pronto, il calendario va prima verificato, per eliminare refusi e correggere eventuali errori e poi può essere mandato in stampa con pochi click.