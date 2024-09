“Il Senso di un Paese” celebra 40 anni del Parco Regionale Marturanum con una VI edizione tra natura e cultura

Dal 4 al 6 ottobre torna a Barbarano Romano (VT) il festival “Il Senso di un Paese” per celebrare i 40 anni del Parco Regionale Marturanum (1984-2024).

Il festival, giunto alla sua VI edizione, si svolgerà nel suggestivo borgo medievale circondato dal parco, offrendo un programma ricco di eventi culturali e artistici.

Il festival, ideato dal regista Gianfranco Pannone, con la collaborazione di Maria Cristina Locori e Raimondo Fortuna, è patrocinato dal Comune di Barbarano Romano e realizzato dall’Associazione Barbarano Cultura, in collaborazione con il Parco Regionale Marturanum e l’Associazione Tuscia Nuova. Tra gli ospiti di spicco di quest’anno, il regista Riccardo Milani, il Circo Diatonico, i ballerini della Tanz Company Gervasi di Vienna, il biologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti, e l’antropologo Filippo Tantillo.

Un festival tra natura e cultura

La VI edizione del festival celebra l’importanza del Parco Regionale Marturanum, un’oasi naturale che si estende per circa 1240 ettari, ricca di storia e bellezze naturali, tra cui l’area archeologica etrusca di San Giuliano. Il festival offrirà un mix di cinema, letteratura, danza, musica, incontri sull’ambiente e degustazioni, per far riscoprire il rapporto tra i piccoli centri abitati e la natura.

Il regista Gianfranco Pannone ha dichiarato: “Questa kermesse è un’occasione per riflettere su cosa significhi vivere in un piccolo centro nella società globalizzata, oltre le sirene del turismo di massa. Vorremmo che ‘”I Senso di un Paese’ diventasse un punto di riferimento per chi vuole interrogarsi, anche divertendosi, sulle sorti dell’Italia interna, quella dei borghi che rischiano di spopolarsi.”

Programma del Festival

Il festival si aprirà venerdì 4 ottobre con una cerimonia inaugurale alle 10.00, seguita da convegni su ambiente e fauna con esperti come Francesco Petretti. Nel pomeriggio, l’attore Ermanno Manzetti leggerà “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono. Il programma include inoltre la proiezione del film “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, e una performance della Tanz Company Gervasi di Vienna, a conclusione della manifestazione.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni e il programma completo: www.parchilazio.it/marturanum.