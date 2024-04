TULIPANI DI SETA NERA 2024: #SOCIALCLIP SELEZIONATE RAI CINEMA CHANNEL

Il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera” è una manifestazione organizzata dall’associazione di promozione sociale “L’Università Cerca Lavoro”, dal 2007 su idea di Paola Tassone. La rassegna ha l’obiettivo di promuovere le opere audiovisive, che meglio rappresentano il racconto dei temi sociali e della sostenibilità. Ogni opera cinematografica viene scelta per rappresentare la diversità e la fragilità di persone e luoghi, per integrarne i bisogni e proteggerne lo sviluppo.

Le opere selezionate per concorrere alla XVII edizione del Festival – che si terrà dal 9 al 12 maggio 2024 al The Space cinema Moderno di Roma – sono state scelte proprio per raccontare la diversità, la fragilità e l’unicità delle persone e dei luoghi in un percorso di superamento del conflitto verso l’unione di persone e popoli per la pace.

Dal 4 aprile, ben 114 opere scelte tra le 400 iscritte alle 4 sezioni in concorso del Festival – ovvero 66 cortometraggi, 16 documentari, 16 #SocialClip e 16 Digital Serie – sono visibili sulla piattaforma realizzata da Rai Cinema Channel con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità ESG e la Media Partnership di Rai Pubblica Utilità, alla pagina www.tulipanidisetanera.rai.it

L’opera che otterrà il maggior numero di visualizzazioni per la propria sezione concorrerà per il prestigioso Premio Sorriso Rai Cinema Channel che verrà assegnato durante la XVII edizione del Festival della Cinematografia sociale Tulipani di Seta Nera.

#SOCIALCLIP SELEZIONATE: