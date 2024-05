Un socialclip di Ludovica Di Martino

Cantante: Mace, centomilacarie, Salmo

Sinossi

In Non mi riconosco, Salmo e centomilacarie si confrontano su temi universali, dalla ricerca dell’identità personale allo scontro con i demoni interiori. La ricerca della propria identità rappresentata visivamente dai bambini soldato che non hanno avuto scelta.

Vota “Non mi riconosco”