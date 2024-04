Un socialclip con la regia di Franco Mussida

Sinossi

Il video vuole essere un “manifesto”. I suoi contenuti invitano ad una riflessione su una generazione chiamata ad un bilancio. Nel video sono messi in risalto i valori sociali, artistici e spirituali contenuti in quel preciso clima generazionale. Valori assimilati dai ragazzi di quel periodo, specie nel settennio a cavallo tra gli anni ‘60 e ’70 (1967-1974). Il video sottolinea come quella generazione pur avendo vissuto un periodo artisticamente aureo, abbia trattenuto il meglio di quel periodo per sé stessa, senza troppo curarsi di trasferire al prossimo i semi utili a far germogliare nelle generazioni successive qualcosa che potesse ricordare i principi artisticoumanistici di quel periodo, ricordato dai più, per l’impatto di una contestazione politico e sociale. Il video mette indirettamente a confronto quella generazione con quella di oggi. Nel “manifesto” si invita la prima ad utilizzare il tempo che le rimane per aprirsi ulteriormente, per contribuire ad una nuova semina di consapevolezza del ruolo e del valore educativo delle arti e della Musica. Il video “Io Noi La Musica” si divide in due parti. La prima è la declamazione fatta da una voce che sembra uscire da un megafono, con parole vaporizzate, sparate da un mitragliatore simbolo della violenza contemporanea. Il testo del “manifesto generazionale” sottolinea il benefico uragano al contrario, vissuto in quell’indimenticabile periodo storico, un uragano culturale e spirituale. Una declamazione che termina con la frase: “Se le parole possono mentire: la Musica non mente mai”. Nella seconda parte la parola lascia il posto alla sola Musica, ad una lunga frase musicale che accompagna una farfalla in un volo libero. Un volo simbolo della bellezza e della ricchezza vitale di un mondo emozionale, di cui la Musica è regina e protettrice, elemento salvifico per l’incoscienza e la violenza umana. La farfalla fa sparire l’immagine di un soldato in posizione da combattimento il cui mirino viene oscurato dalla bellezza della farfalla, dalle sue ali colorate.

