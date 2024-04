Un socialclip di Reggie Pinckney Jr. e Stefano May

Cantante Stefano May

Sinossi

In “We Are The Power”, Stefano May invita tutti noi a prendere parte, tutti assieme, alla guarigione del mondo in cui viviamo. Il brano presenta voci piene di sentimento, di soul, una melodia semplice e un coro vivace che attraverso il gospel incita a una dimostrazione d’amore, ottimismo e vitalità. È una canzone che descrive l’importanza della missione di ogni persona ad utilizzare i propri doni individuali per unire il mondo, le diverse culture e le diverse personalità nell’ armonia della condivisione.

Vota “We Are the Power”

Videomessaggio del cantante Stefano May