Un socialclip di: Davide Vicari

Cantante: Baby Gang

Sinossi

Baby racconta la vita che ha vissuto fatta di prigioni vere e metaforiche, quelle mentali di una società che etichetta gli individui in base alla loro provenienza geografica e alle possibilità economiche della famiglia e che, per ipocrisia o invidia, tenta di non dare a tutti le stesse possibilità.

