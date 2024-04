Un socialclip di Gianni Cannizzo

Cantante Peppe Lana

Sinossi

“Elogio della lentezza” è il racconto di un tempo sospeso in cui ritrovare il bambino che è in noi. Un tempo vissuto, in cui non esiste altro scopo che il gioco stesso. E mentre si gioca si è lì, nel presente, e da nessun’altra parte. Con gli anni tendiamo a dimenticarlo e a concepire il nostro tempo solo come funzionale a qualcos’altro, incastrato in una folle logica di produttività.

