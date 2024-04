Un socialclip di Nicolò Donati

Cantante Roberta Giallo

Sinossi

CI SALVERANNO GLI ALIENI è una canzone visionaria in cui la cantautrice Roberta Giallo, dopo aver trovato per strada uno strano biglietto che le indica una via per “la propria salvezza”, incontra finalmente gli alieni, la loro astronave, grazie al mediatore tra terra e cielo, tra terrestri e extraterrestri, Red Ronnie …La canzone e il video intendono tributare una lode all’amore trasversale per l’arte e la musica, alla bellezza della natura, alla curiosità, all’autoironia, allo spirito da Peter Pan, alla mancanza di pregiudizio per il “diverso”, che si tratti di nazionalità, religione, genere, classe sociale), e naturalmente alla ricerca e alla passione per gli enigmi insondabili dell’universo; i pianeti, le stelle, la misteriosa energia che li pervade (e ci pervade); e ancora, agli “alieni”… soprattutto “le persone aliene”, non omologate, diverse, fuori dagli schemi. Con l’augurio che la tecnologia e la scienza (rappresentate dal cannocchiale), ci siano sempre d’ausilio per una vita migliore e pacifica, in armonia con le altre creature viventi, e non per “fare la guerra”

Videomessaggio della cantante Roberta Giallo