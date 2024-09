Cusano Media Play, nasce una nuova piattaforma streaming

Cusano Media Group continua a evolversi e innovare il panorama mediatico, lanciando ufficialmente la sua nuova piattaforma streaming Cusano Media Play. Accessibile all’indirizzo www.cusanomediaplay.it, la piattaforma mira a rivoluzionare il modo in cui fruiamo dei contenuti televisivi e radiofonici, offrendo un’ampia gamma di opzioni on-demand e in diretta, pensate per soddisfare le preferenze di ogni spettatore.

Con Cusano Media Play, gli utenti potranno seguire tutte le trasmissioni in diretta e rivedere i contenuti di Cusano Italia Tv, Cusano News 7, Radio Cusano Campus, Radio Laziale e Radio Manà Manà Sport Roma. Grazie a un’applicazione disponibile per smartphone, tablet, pc e smart tv, sarà possibile accedere gratuitamente a tutti i programmi, ovunque ci si trovi: a casa, in viaggio o in pausa pranzo. Il catalogo, inoltre, comprende produzioni esclusive visibili solo su Cusano Media Play, posizionando la piattaforma come un punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità.

“Le reti televisive e radiofoniche devono necessariamente evolversi e confluire in nuovi contenitori digitali. Cusano Media Play nasce per offrire ai nostri ascoltatori la possibilità di accedere ai programmi in qualsiasi momento, ovunque si trovino, semplicemente utilizzando un cellulare o un tablet. Non si tratta più di essere legati all’orario di una trasmissione o a un canale specifico; oggi si può accedere ai contenuti ovunque e in qualunque momento, anche in mobilità” commenta Stefano Bandecchi, fondatore e Amministratore delegato dell’Università Niccolò Cusano, aggiungendo: “Con Cusano Media Play, sarà possibile rivedere tutte le nostre trasmissioni, inclusi programmi tematici dedicati alla cronaca nera, che affronteremo in modo approfondito e continuo. Questa nuova piattaforma è pensata per raggiungere un pubblico ampio, dai più giovani ai più anziani, offrendo contenuti che vanno dalla televisione alla radio, tutto accessibile anche su uno schermo da 50 pollici o sul cellulare. È una rivoluzione inevitabile: il futuro dell’informazione e dell’intrattenimento è un mondo integrato, che porta tutto ciò che prima era frammentato su diversi dispositivi e mezzi, direttamente nelle nostre tasche.”

Oltre ai programmi di punta del Cusano Media Group – da Crimini e criminologia a lo Stato dell’Arte – prossimamente su Cusano Media Play debutteranno anche nuove produzioni originali come Le capitali del calcio, che in esclusiva accompagnerà il pubblico alla scoperta del calcio e delle tifoserie nelle capitali più importanti al mondo.

Cusano Media Play rappresenta un passo fondamentale verso un nuovo modo di concepire e fruire l’intrattenimento, combinando tradizione e innovazione per portare il meglio della televisione e della radio ovunque ci si trovi.

Per ulteriori informazioni, visitare www.cusanomediaplay.it