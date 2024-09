Il Regno di Babbo Natale di Vetralla è pronto a regalare emozioni indimenticabili per la stagione natalizia 2024. Con novità imperdibili e attrazioni magiche, questo luogo promette di essere ancora più spettacolare degli anni passati, rendendo il Natale 2024 uno dei più memorabili di sempre.

Attrazioni e novità del Regno di Babbo Natale

Dal momento in cui si varca il magico ingresso, ogni ospite viene trasportato in un mondo incantato. Tra le attrazioni più amate, troviamo la Casa di Babbo Natale, il Tunnel dei Desideri, la fabbrica di carbone del Dr. Krampy e il Victorian Village, arricchito quest’anno con nuove attività e prelibatezze culinarie.

Il celebre mega store immersivo torna con una selezione esclusiva di decorazioni di alta qualità, accompagnato da ambientazioni spettacolari che trasformeranno l’esperienza di shopping in una vera avventura natalizia.

Per il 2024, il Regno si arricchisce anche di nuovi spettacoli coinvolgenti, nuovi personaggi e una colonna sonora emozionante che faranno vivere la magia del Natale a tutti i visitatori.

Espansione internazionale del Regno

Il successo del Regno di Babbo Natale non si ferma a Vetralla: il brand si espande a livello internazionale, portando il Natale contemporaneo in diversi settori. Dopo il successo del libro “Ogni giorno è Natale” e della fiaba “Lucy e il mistero della magia perduta”, Giorgio Onorato Aquilani presenta una nuova fiaba dal titolo “Lucy e il Segreto di Natalloween”, in uscita con Gribaudo Edizioni del Gruppo Feltrinelli.

Eventi e collaborazioni

Tra le novità più attese della stagione c’è la presenza del Regno di Babbo Natale a Lucca Comics & Games 2024, dove sarà partner ufficiale dell’evento internazionale, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre.

Prosegue anche la partnership con il parco tematico Magicland di Valmontone, con nuove sorprese e attrazioni per il 2024, dopo il grande successo dell’anno precedente.

Il successo di Elfidea

Il brand di design Elfidea, ispirato alle storie del Regno di Babbo Natale, continua a crescere a livello globale, con oltre 100 rivenditori in tutto il mondo. Per il 2024, Elfidea ha lanciato una serie limitata di prodotti esclusivi, disponibili presso il megastore di Vetralla e nei migliori punti vendita autorizzati.

Ingresso gratuito e inaugurazione

La stagione 2024 del Regno di Babbo Natale sarà ancora più accessibile: l’ingresso al parco di Vetralla sarà gratuito per tutta la durata dell’evento, dal 13 settembre 2024 al 6 gennaio 2025. Un’occasione imperdibile per riscoprire la magia del Natale e immergersi in un mondo di meraviglie.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, visita il sito ufficiale del Regno di Babbo Natale: www.ilregnodibabbonatale.it.