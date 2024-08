Mirko Mascioli: “Una carriera va costruita passo dopo passo affinché sia duratura”

Talentuoso e poliedrico attore, regista e conduttore, Mirko Mascioli è stato il protagonista della puntata di sabato 10 agosto del programma “Azzurro – Storie di Mare”, condotto da Beppe Convertini su Rai1.

Mirko, ti abbiamo visto recentemente in “Azzurro – Storie di Mare”, uno dei programmi di punta del sabato estivo di Rai Uno. Qual è stato il tuo ruolo?

Mi trovavo al Museo delle Genti d’Abruzzo, nella sezione dedicata alle Genti di Mare, per raccontare la storia di questa terra e scoprire il popolo abruzzese, le sue tradizioni e i costumi legati al mare e ai pescatori dell’Adriatico.

Hai già lavorato come inviato per la Rai in “Leggerissima Estate”…

Sì, spero che il programma torni presto. È stata una bellissima esperienza.

Savino Zaba e Mirko Mascioli

Il tuo cortometraggio “Occhi Azzurri”, ispirato a una storia vera di femminicidio, ti vede impegnato sia come attore che come regista. Il film è in concorso in diversi festival nazionali e internazionali e presto sarà proiettato anche in alcune sale australiane…

Sì, sarà proiettato in alcune sale in Australia. Dopo Los Angeles, il Canada e l’Asia, è per noi una grande soddisfazione. Il film è uscito in 20 sale l’8 marzo 2023 e ha partecipato a diversi festival nazionali e internazionali. Recentemente è stato in concorso a Girifalco, dove abbiamo avuto quattro serate piene di gente. Tratta una tematica molto delicata, come la violenza sulle donne, un problema purtroppo in costante aumento.

Sei molto impegnato nel sociale. Oltre al film “Occhi Azzurri” sul femminicidio, a maggio è andato in onda uno spot sulla sclerosi multipla con Annalisa Minetti e Daniela Fazzolari, di cui hai curato la regia…

Sì, abbiamo ricevuto molti consensi. È fondamentale sostenere le persone affette da sclerosi multipla, non abbandonarle. Si tratta di una tematica molto importante, tanto che sto scrivendo un film su una storia d’amore legata a questo tema.

Tornerai alla conduzione di “Tutto sulle Star”?

Sì, nella prima puntata ci sarà un racconto toccante, uno scoop di cui si parlerà molto, soprattutto in ambito sportivo. Ma non voglio svelare troppo.

Come coach di recitazione, cosa consigli ai tuoi allievi?

Per fare questo lavoro sono fondamentali il talento, la preparazione e lo studio. Servono sacrificio e anche un po’ di fortuna. La bellezza aiuta, ma è il talento e il contenuto che fanno la differenza. Una carriera va costruita passo dopo passo, in modo che sia duratura. Come ho detto anche nel programma ‘Switch Style’ (condotto da Elisabetta Gregoraci su La7d, ndr), oggi con i social è un po’ più semplice diventare noti, ma bisogna vedere se la fama dura nel tempo. Molti si montano subito la testa. Se pensiamo ai tormentoni musicali di una volta, li ascoltiamo ancora oggi. Alcune canzoni di oggi durano qualche mese o anno, poi scompaiono.

Hai molta fede e devozione?

Sì, sono molto credente.

Sappiamo che sei un ottimo padrone di casa…

Sì, mi piace molto cucinare. Un uomo deve saper fare tutto: cucinare, stirare, rifare il letto…