ART & SCIENCE: sabato 17 agosto a Mola di Bari, la scienza diventa spettacolo nel Chiostro di Santa Chiara

Sabato 17 agosto alle ore 21:00, presso il suggestivo Chiostro di Santa Chiara a Mola di Bari, si terrà l’evento “ART & SCIENCE – Quando la scienza diventa spettacolo”, organizzato dall’associazione Like A Jazz con il patrocinio del Comune di Mola di Bari.

Questo affascinante format, ideato dal Prof. Matteo Gelardi, sarà l’evento di lancio per la prima edizione del #Puglia V.E.G.Art Festival, un’iniziativa che si svolgerà il 21 e 22 settembre 2024, promuovendo uno stile di vita eco-friendly attraverso concerti, talk, spettacoli e laboratori.

Durante la serata del 17 agosto, le opere fotografiche del professor Gelardi, frutto dello studio della citologia nasale e dell’utilizzo del microscopio ottico, trasformeranno le cellule in opere d’arte. Queste immagini scientifiche si fonderanno con pittura, musica e moda, dando vita a una performance live unica e suggestiva. Il risultato sarà un racconto multisensoriale che intreccia scienza e arte in una sinergia straordinaria.

Tra i partecipanti all’evento, interverranno figure di spicco come Matteo Gelardi, docente di Otorinolaringoiatria e Art & Science presso l’Università di Foggia, Pietro Di Terlizzi, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, e Giovanna Gelardi, stilista della linea “Fashion Science”. La serata sarà arricchita dalle emozionanti esibizioni musicali di Paolo Daniele all’armonica cromatica, Alberto Iovene al pianoforte, e la cantante Lisa Angelillo, che fungeranno da trait d’union tra le immagini scientifiche e quelle artistiche.

A conclusione dell’evento, si terrà una sfilata di moda con gli abiti “Fashion Science” della stilista Giovanna Gelardi, che presenterà le sue creazioni, caratterizzate dalla stampa di immagini microscopiche su pregiati tessuti.

L’organizzazione dell’evento, curata da Like A Jazz con la direzione artistica di Lisa Angelillo, rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di assistere a una serata indimenticabile che celebra l’intersezione tra arte e scienza, offrendo un’esperienza culturale e spettacolare senza precedenti. L’ingresso è gratuito. Non mancate a questo straordinario appuntamento!