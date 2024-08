Rizzardi Padel Cup: la seconda tappa del rinomato torneo sbarca a Porto Rotondo

È tutto pronto per la seconda tappa della Rizzardi Padel Cup, in programma dal 2 al 4 agosto in una delle località più esclusive della Sardegna. Dopo l’esordio a Sabaudia, l’evento attesissimo da appassionati e professionisti del padel promette di stupire con due giornate di sport, glamour e puro divertimento negli accoglienti e suggestivi scenari del Padel Victims Country Club di Porto Rotondo.

Promossa e ideata da Corrado Rizzardi e Lorenzo Silvestrini, fondatori della Kin Yachts, la Rizzardi Padel Cup vedrà sfidarsi in campo un parterre d’eccezione, tra sportivi, armatori e personaggi dello spettacolo, pronti a far vivere emozioni uniche sia dentro sia fuori il campo da gioco. Non mancheranno di certo sfide all’ultimo respiro e competizioni sportive di alto livello che coinvolgeranno giocatori e pubblico sin dal primo istante.

Isa Iaquinta e Anna Safroncik

La tappa di Porto Rotondo vedrà la partecipazione di numerose celebrità, a partire dalla coppia fresca di nozze formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Insieme a loro Jimmy Ghione, Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Anna Safroncik, Flaminia Bolzan e Isa Iaquinta. Ed ancora: Dario Marcolin, Luigi Di Biagio, Giampiero Maini, Giuseppe Giannini e David Di Michele, Veronica Ursida, Eleonora Puglia e Sofia Bruscoli.

Il torneo sarà diviso in doppio maschile e doppio femminile e si giocherà in 2 fasi con la formula del girone all’italiana, con la finale ad eliminazione diretta.

La Rizzardi Padel Cup non sarà solo un’occasione per gli appassionati di padel di godere di partite emozionanti, ma rappresenta anche un momento di incontro e di festa. Non mancheranno, infatti, eventi glamour e di spettacolo come quello in programma venerdì 2 luglio con Miss Bikini e Just Cavallinell’esclusivo JustMe di Porto Cervo. Sabato sera, invece, sarà la splendida location del Country Club di Porto Rotondo ad ospitare la cena di gala e la premiazione del torneo. Il gran finale si terrà domenica 4 agosto, quando gli ospiti della Rizzardi Padel Cup, abbandonati campi e racchette, potranno godersi il maraviglioso mare dalla Costa a bordo degli esclusivi Yatchs Rizzardi, il branddel lusso della nautica italiana nel mondo, allietati dal dj set al tramonto di Isa Iaquinta.

La Rizzardi Padel Cup è promossa con il supporto degli sponsor: Rizzardi Yachts, Oasi di Kufra, LR Group, Murphy&Nye, Pronauge, Wilson, Tag Heuer, D’Autilica Group, Born to Scent, Miss Bikini, Padel Victims, Eventverse, Flake, RIZ Energy, Aperol, Despar – Eurospar, Coffee Pot, Doreca, Makador, Clai, Sumomihi.