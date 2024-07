Si è svolta sabato 20 luglio, a Cascia, la seconda edizione del Festival delle Rose Rosse, all’insegna di un programma ricco di ospiti ed eventi. Una manifestazione che ha voluto celebrare la figura di una donna che si lega a un modello femminile altissimo e inarrivabile, quello di Santa Rita, oggetto di profonda devozione da parte di milioni di fedeli in ogni parte del mondo.

Notevole il riscontro sin dall’apertura, durante le ore pomeridiane presso la Sede del BIM in Piazza Garibaldi, con i saluti istituzionali dell’Assessore della Regione Umbria Enrico Melasecche Germani, molto vicino alla comunità di Cascia insieme al Sindaco Mario De Carolis. A dare il via al Festival, la proiezione di due cortometraggi in cui le donne sono state al centro del racconto: “La Puttana” di Micol De Angelis con Chiara Della Rossa, che ha affrontato il tema degli stereotipi di genere, e “Locked” di Igor Maltagliati, con Alina Person e Simone Gallo, incentrato sull’aumento dei casi di femminicidio e violenza domestica durante la quarantena. Numerosi presenti anche per “Good Vibes”, il film diretto da Janet De Nardis che affronta tante e diverse tematiche: dalla violenza sulle donne al bullismo e, in modo particolare, i rischi che comporta l’abuso della tecnologia e il delicato tema della privacy. La selezione delle opere è stata curata dalla direttrice artistica Paola Tassone.

Sono stati lanciati diversi spunti di riflessione nel corso della tavola rotonda intitolata “Voci di Donna. Sfide e opportunità nel XXI secolo” moderata da Diego Righini, a cui hanno preso parte le registe Janet De Nardis e Micol De Angelis, l’attrice Alina Person, il direttore artistico Paola Tassone, la cantante Clara Serina, la produttrice Monica Bartolucci e l’autrice e conduttrice Rai Metis Di Meo.

Fiore all’occhiello della giornata, un affollato evento serale condotto da un fuoriclasse della radio e della TV: Claudio Guerrini. Il popolare conduttore, su un imponente palco allestito sul piazzale San Francesco di Cascia, ha accolto e premiato volti amatissimi dello spettacolo: dall’attrice Beatrice Luzzi, reduce da una fortunata partecipazione al Grande Fratello, alla cantante Clara Serina, che ha intonato per il pubblico diverse sigle dei cartoni animati appartenenti al suo repertorio come “Lady Oscar” e “Lo specchio magico”. Applausi e premi anche per l’attore Vincent Riotta, la regista Janet De Nardis, il comico Antonio Giuliani, l’attrice Cristina Moglia, la produttrice cinematografica Monica Bartolucci, l’attrice Alina Person, l’attore Simone Gallo, la regista Micol De Angelis e l’attrice Chiara Della Rossa. Tra gli ospiti vip, due amici della kermesse: Andrea Roncato, personaggio veterano del della TV e del cinema, e Metis Di Meo, autrice e conduttrice Rai. Presenti all’evento numerosi esponenti dell’amministrazione comunale.

“Sono molto soddisfatto di questa seconda edizione del Festival delle Rose Rosse a cui hanno preso parte numerose eccellenze del Bel Paese e la risposta del pubblico, sempre più numerosa, ci fa capire che stiamo andando nella giusta direzione. A scandire l’intera giornata dedicata alla manifestazione ci sono stati tantissimi bellissimi momenti ma forse il più emozionante è stato quello in cui, sul finale, abbiamo ricordato un’amica speciale come Sandra Milo, grande protagonista della passata edizione“, ha dichiarato Franco Lattanzi, Presidente del Festival Rose Rosse di Cascia, iniziativa patrocinata dalla Regione Umbria e dalla Umbria Film Commission e realizzata grazie alla sponsorizzazione di Università Cerca Lavoro, Comune di Cascia e Antica Norcineria Franco Lattanzi.

