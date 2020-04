Venezia 77 confermata: la kermesse si terrà regolarmente dal 2 al 12 settembre

Nonostante l’emergenza Coronavirus, la Biennale di Venezia non si ferma: conferma le date della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera e del Festival di Musica, annuncia le nuove date di svolgimento dei Festival di Teatro e Danza e comunica anche i 15 eventi collaterali della Biennale Architettura 2020 (erano 13 alla Biennale Architettura 2018).

Il nuovo calendario delle manifestazioni della Biennale di Venezia 2020, presieduta da Roberto Cicutto, è pertanto il seguente:

dal 29 agosto al 29 novembre , 17esima Mostra Internazionale di Architettura diretta da Hashim Sarkis;

, 17esima Mostra Internazionale di Architettura diretta da Hashim Sarkis; dal 2 al 12 settembre , 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera;

, 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera; dal 14 al 24 settembre , 64. Festival Internazionale del Teatro diretto da Antonio Latella;

, 64. Festival Internazionale del Teatro diretto da Antonio Latella; dal 25 settembre al 4 ottobre , 48. Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele;

, 48. Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele; dal 13 al 25 ottobre, 14. Festival di Danza contemporanea diretto da Marie Chouinard.

“Credo che il festival debba godere di una ‘extraterritorialità’ rispetto alle misure di sicurezza, un segnale che poi possa estendersi in altre sale” ha detto il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto in merito alle misure di sicurezza per le proiezioni alla prossima Mostra del Cinema. “Altre iniziative – ha proseguito Cicutto – credo possano trovare luogo con un contingentamento delle presenze in sala, e Venezia potrà essere un grande laboratorio. Un conto è gestire 6-7 luoghi circoscritti, un conto sono migliaia di sale nel territorio nazionale”.

Loading...