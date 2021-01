Omicidio Vannini, ‘L’ultima difesa’: Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli

Sabato 23 gennaio alle 21:25 sul Nove va in onda ‘L’ultima difesa: Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli‘, l’intervista esclusiva all’uomo condannato a 14 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale di Marco Vannini, ucciso a Ladispoli (vicino Roma) la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015.

“Sa che ogni qual volta lei sposta l’attenzione sul suo dolore la replica è che lei vuole impietosire, che lei non è la vittima, che sì, forse starà anche male ma Marco è al cimitero. Questo è quello che probabilmente sta pensando anche chi ci sta guardando”. Così la giornalista e conduttrice radio e tv Selvaggia Lucarelli si rivolge ad Antonio Ciontoli nel corso del lungo faccia a faccia televisivo di Nove. “Allora diciamo che io parlo a me stesso, che è la parte più difficile”, spiega l’ex maresciallo della Marina militare. “E anche rivolgendomi a me stesso, forse il problema è proprio quello, non trovo risposte, non riesco a perdonarmi, e riesco addirittura a odiarmi”, conclude Ciontoli.