Ascolti tv, Monica Setta trasforma “Unomattina in famiglia” in uno dei più grandi successi della stagione

Giunti a marzo, con la primavera in arrivo, è possibile fare dei bilanci più precisi e quasi definitivi sulle numerose trasmissioni partite all’inizio della stagione autunnale. Ci sono parecchi programmi che vanno male, molti altri che raccolgono ascolti senza infamia e senza lode e pochi che portano a casa risultati eccellenti o comunque superiori rispetto a quelli sperati.

La nuova edizione di “Unomattina in famiglia“, invece, è un caso davvero più unico che raro, visto che nel corso dell’anno ha registrato picchi d’ascolti fuori dal comune. Ieri, per esempio, domenica primo marzo, ha superato i due milioni di telespettatori con il 24.5% di share. Neanche Mara Venier con “Domenica in” ha potuto vantare dati simili, oscillando tra il 20% e il 18% di share. E neppure Luisa Ranieri, che con l’ottima fiction “La vita promessa” ha sfiorato il 20%.

Dunque, la vera signora della domenica televisiva resta Monica Setta che, alla guida di “Unomattina in famiglia” continua a fare un ottimo lavoro. E anche il sabato, giorno in cui va in onda il programma, il risultato è il medesimo.

Al di là della conferma che meriterebbe anche nella stagione 2020-21, sarebbe giusto ritrovarla anche alle prese con nuovi progetti importanti, degni del suo invidiabile curriculum.

