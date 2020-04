Al via con un doppio appuntamento, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, alle ore 21.15, in prima visione in chiaro su 20, la miniserie-evento 26.11.63.

Tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, che coproduce con J.J. Abrams, la serie racconta l’incredibile viaggio nel tempo di un tormentato professore di liceo, interpretato dall’eclettico e pluripremiato James Franco (The Disaster Artist, The Deuce).

Il Jake Epping del 2016, si trova quindi catapultato nel 1958 con il nome di George Amberson. Lì, a parte trascrivere su un taccuino tutte le scommesse sportive del periodo in cui è rimbalzato, tenta l’impossibile: cambiare la storia. Impedire l’assassinio del 35° Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, evento-spartiacque di un’epoca e oltre. Senza la sua morte si sarebbero potuti evitare il Vietnam, gli omicidi di Bob e Martin Luther King e le rivolte razziali dei neri?

Quel dramma si consuma il 22 novembre 1963, che è anche la data e il titolo dell’opera di uno dei più celebri autori di letteratura fantastica, in particolare horror, del XX e XXI secolo: Stephen King. I fan dello scrittore potranno anche esercitarsi a scoprire le differenze tra romanzo e trasposizione televisiva. E trovare le tante citazioni e riferimenti ad altre serie e film, che vanno da The Big Bang Theory a Shining, da M*A*S*H* a Donnie Darko.

Targata Hulu, realizzata da Bad Robot e Warner Bros, con la supervisione del guru J.J. Abrams, 26.11.63 è stata acclamata dalla critica internazionale. Rotten Tomatoes parla di “avvincente sequenza di eventi“. GQ loda Franco per la sua “performance priva di vanità e indulgenza, come quella di un attore della vecchia Hollywood“. E Washington Post esalta Hulu per l’adattamento “incredibilmente coraggioso“.

Gli appuntamento conclusivi di 26.11.63 andranno in onda su 20 mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, sempre in prima serata.

