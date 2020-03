Sta per calare il sipario sulla diciannovesima edizione di AMICI, uno dei talent show più amati della tv condotto da Maria De Filippi: domani, venerdì 27 marzo, su Canale 5 si terrà la semifinale in cui verrà stabilito chi, dei 5 allievi attualmente in gara, avrà accesso all’attesissima finale.

Mentre i due ballerini, Javier Rojas e Nicolai Gorodiski, stanno lavorando duramente perché proprio durante la semifinale potrebbe essere decretato il vincitore della Categoria ballo, anche le tre cantanti rimaste in gara – Nyv Pinternagel, Giulia Molino e Gaia Gozzi – hanno gli occhi dei pubblico e giuria puntati addosso.

Durante la semifinale di AMICI 19 non mancherà il giudizio dei professori – Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens – e della giuria esterna composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi.

Intanto, il pubblico da casa da lunedì scorso può esprimere la propria preferenza sui ragazzi attraverso il televoto che sarà chiuso proprio domani sera.

(photo credit Fabrizio Cestari – Rockett)

