Oggi, martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai2, si concluderà l’ottava edizione di “Pechino Express: le stagioni dell’oriente”. La finale si svolgerà in Corea del Sud, l’ultimo dei tre paesi asiatici visitati dai concorrenti, dopo Thailandia e Giappone. A contendersi la vittoria tre coppie: Wedding Planners, Collegiali e Top.

Costantino della Gherardesca guiderà in questa finale di Pechino Express le tre coppie rimaste verso la meta finale: Seoul. Enzo Miccio e la sua assistente e amica Carolina Giannuzzi, i Wedding planners, spietati e fortissimi. Nicole Palladio e Jennifer Poni, le Collegiali, giovanissime ma temibili e le Top, Ema Kovac e Dayane Mello, belle e testarde. Solo una coppia potrà vantare la vittoria.

Dopo un lunghissimo viaggio di 7000 km, Pechino Express ci porta in Corea del sud dove le coppie, ormai stremate dai numerosi autostop e dagli ostacoli superati, dovranno correre come non mai e affrontare altre difficili prove per aggiudicarsi la vittoria.

La coppia che riuscirà a tagliare per prima il traguardo finale si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere all‘ONG OVCI-La nostra famiglia (Organismo di volontariato per la cooperazione internazionale) che opera nei paesi visitati in questa edizione.

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay e sul canale YouTube di Raiplay.

Ricordiamo che il programma è stato registrato lo scorso autunno, prima dell’emergenza sanitaria mondiale Covid-19.

