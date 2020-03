Paolo Rossi e Federica Cappelletti, record di ascolti su Canale5

Boom di ascolti per l’ospitata di Paolo Rossi e di sua moglie Federica Cappelletti nell’ultima puntata di “Domenica Live”, condotta come di consueto da Barbara d’Urso.

Paolo e Federica, reduci dal grande successo ottenuto dal libro “Quanto dura un attimo“, pubblicato di recente da Mondadori, accompagnati in studio dalle loro figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, hanno condiviso con quasi tre milioni di telespettatori le gioie del rinnovo delle promesse nuziali, a dieci anni dal loro matrimonio, avvenuto in una cerimonia sulla spiaggia di una delle location più belle al mondo, il Baglioni Resort delle Maldive. ”Non solo per me è stata una sorpresa questo matrimonio bis alle Maldive con Federica ma, alla fine, grazie alle bellissime riprese fatte e mandate in onda abbiamo condiviso questo momento magico con l’Italia intera. E, in questo periodo di profonda incertezza e paura, ci auguriamo di aver portato un po’ di leggerezza e di sorrisi agli italiani che invito, con tutto il cuore, a non abbassare la guardia e a rimanere a casa, resistendo alla tentazione di sfidare la sorte” racconta l’ex calciatore, campione del mondo, a cui fa eco sua moglie: “Quando è nata l’idea del matrimonio bis a sorpresa, il Coronavirus sembrava così lontano. E abbiamo potuto sognare fino in fondo. Adesso siamo dentro al problema e dobbiamo restare uniti per sconfiggere questo virus e tornare l’Italia e gli italiani di sempre. Insieme ce la faremo!”.

Attualmente Paolo Rossi e Federica Cappelletti, oltre che alla promozione del libro “Quanto dura un attimo”, si stanno dedicando a nuovi progetti, legati al mondo dello spettacolo, ancora top secret.

Credit foto

Location: Baglioni Resort Maldive

Abito sposa: Antonio Riva

Abito bambine: Monnalisa

