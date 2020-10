Rai2, ‘Il Nostro Capitale Umano’: ospiti e anticipazioni di sabato 24 ottobre

Sabato 24 ottobre, alle ore 9:20 su Rai2, andrà in onda il sesto appuntamento con “Il Nostro Capitale Umano”. Il programma, in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), racconta il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale: esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare.

Nel corso della puntata l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo ci porterà a Modena e poi a Brescia. Maurizio mostrerà come la logistica è sempre più un settore chiave della nostra economia, in grado di creare molte opportunità lavorative. Gianluca spiegherà come, grazie alle agenzie per il lavoro, è riuscito a rimettersi in gioco dopo un passato da calciatore nella serie A. Dopo aver conosciuto Paola, la sua famiglia e la sua vita da cantante lirica, incontreremo Angela che ci farà conoscere come i lavoratori per la famiglia stranieri ottengono tutele e sicurezze grazie alle agenzie per il lavoro. Incursione vip della sesta puntata: Massimiliano Rosolino.

Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.

“Il Nostro Capitale Umano” è su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, mentre il sito ufficiale del programma è www.ilnostrocapitaleumano.tv