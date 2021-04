Rai4, dal 4 aprile debutta la serie mistery “Miss Scarlet and the Duke”

Da domenica 4 aprile Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) esplorerà un’inedita Londra di fine ’800 con la serie mistery in prima visione assoluta “Miss Scarlet and the Duke”.

I sei episodi che compongono la prima stagione saranno così trasmessi a partire dalle 15.35: l’appuntamento inizia il 4 aprile, prosegue sabato 10 e termina domenica 11 aprile.

Nella Londra vittoriana, Eliza Scarlet rimane al verde dopo la morte misteriosa di suo padre, noto investigatore che le ha lasciato più debiti che averi. La donna, non convinta dal referto del medico legale, inizia un’indagine personale sui fatti che hanno portato alla morte del genitore. Per errore, Eliza viene ingaggiata da un cliente di suo padre e così decide di continuare l’attività investigativa. L’ispettore William Wellington, noto come il Duca, grande amico del padre di Eliza sulle prime scettico circa la scelta della ragazza arriverà a cambiare idea ed addirittura ad aiutarla nelle sue indagini.

Cogliendo una sagace mescolanza di generi, che va dall’investigativo classico alla commedia rosa, la serie creata da Rachael New e diretta interamente da Declan O’Dwyer si approccia al period drama con grande originalità sottolineando soprattutto la disparità di genere che vigeva all’epoca, tanto in Inghilterra quanto in altri Paesi.

Il personaggio di Eliza Scarlet, interpretato da una brillante Kate Phillips, è particolarmente svantaggiato dal suo essere donna, per di più in età-limite da marito ma l’aiuto di William Wellington, farà cadere tanti pregiudizi in merito alle capacità della ragazza.

Oltre alla presenza di Kate Phillips, volto molto noto al pubblico della serialità britannica in quanto interprete in serie di successo come The Crown, Downton Abbey e Peaky Blinders, Miss Scarlet and the Duke si avvale dell’interpretazione del carismatico Stuart Martin (Il Trono di Spade, Medici) nel ruolo dell’investigatore sciupafemmine William “il Duca” Wellington.