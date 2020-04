MASHA E ORSO: su DeAJunior in esclusiva la puntata “Cosa fare a casa durante la quarantena”

Sul canale satellitare DeAJunior (Sky, 623) continua la programmazione speciale per aiutare famiglie e bambini con attività da fare a casa. Oltre ai programmi in onda “Yo Yoga!”, “Fumbles on Tv”, “Missione Cuccioli” e “Tai Chi One”, in esclusiva e in prima tv per l’Italia martedì 7 aprile alle ore 9.15 andrà in onda un mini episodio speciale di MASHA E ORSO, il cartone animato più amato dai bambini, dedicato alla quarantena e a come trascorrere il tempo a casa in questi giorni difficili. L’episodio, dopo la prima messa in onda, sarà poi in rotazione sul canale e disponibile per tutti sul sito www.deajunior.it.

Nell’episodio speciale, creato dalla società Animaccord che produce la serie animata a Mosca, dal titolo “Masha e Orso – Cosa fare a casa durante la quarantena”, Masha si destreggia a casa con Orso tra tante attività da fare.

Qui di seguito i consigli di Masha e Orso per i più piccoli per stare bene a casa che saranno contenuti nella puntata speciale:

– Iniziare la giornata con un piccolo allenamento fisico

– Mangiare frutta e verdura

– Lavarsi le mani

– Cucinare insieme il pranzo

– Quando si finisce di pranzare, lavare i piatti!

– Aiutare gli adulti con le pulizie di casa

– Fare i compiti

– Quando si è finito tutto, guardare i cartoni animati!

– Fare un pigiama party prima di andare a dormire

– Andare a dormire in orario

Andranno anche in onda sul canale e saranno presenti sul sito www.deajunior.it dei cartelli con le immagini di Masha e Orso con i consigli per i bambini su come comportarsi e quali precauzioni prendere contro il CoronaVirus.

Masha e Orso è la serie diventata negli ultimi anni un fenomeno globale ed è amata dai bambini di tutto il mondo: il video per bambini più visto su Youtube è attualmente proprio l’episodio di Masha e Orso “Recipe for Disaster” visto più di 4,2 miliardi di volte diventando anche il solo contenuto d’animazione nella lista dei dieci video più visti di tutti i tempi sulla piattaforma, appena dietro a fenomeni musicali come Despacito. L’episodio della serie animata è entrato anche nel Guiness World Record come contenuto d’animazione più visto su Youtube. “Masha e Orso” è stata anche inclusa da Animation Magazine nell’elenco degli show televisivi destinati a diventare dei classici.

La serie, in onda dal lunedì al venerdì su DeAJunior alle 14.25 e alle 19.05, creata dal russo Oleg Kuzovkov e prodotta dalla società Animaccord diretta da Vladimir Gorbulya, si basa su una vecchia fiaba molto popolare in Russia in cui una bambina incontra un grosso orso da cui riesce a sfuggire. Ma in realtà è il grande Orso che sarebbe ben contento di poter sfuggire ogni tanto alla piccola Masha, che ogni giorno con la sua intraprendenza, trascina Orso suo malgrado in incredibili avventure rischiando spesso di farlo finire nei guai. Masha è una bambina vivace che si caccia sempre in situazioni divertenti, veste un abitino tradizionale russo color fucsia e vive in una casetta ai margini del bosco, vicino alla ferrovia; un sentiero oltre la linea ferroviaria conduce alla casa di Orso e lei va spesso a trovarlo. Masha è una bambina entusiasta di ogni scoperta e di ogni novità, ma con la sua intraprendenza e la sua vivacità combina spesso dei guai. Orso talvolta la rimprovera e cerca di rimediare alle marachelle di Masha con affetto quasi paterno.

DeAJunior trasmette in esclusiva su Sky le tre stagioni della serie e i due spin off: “I racconti di Masha” e “Le storie di paura di Masha”. In occasione dei Mondiali di Calcio del 2008 giocati in Russia, DeAJunior ha mandato in onda i cinque episodi speciali della serie dedicati proprio ai mondiali in cui i due beniamini tifavano per la Russia, paese ospitante, con bandiere e megafoni. Anche in questi episodi, la serie ha veicolato valori come amicizia, amore e rispetto.

Loading...