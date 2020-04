In attesa della seconda stagione, prevista in prima visione da maggio, l’immaginario fantastico Marvel ritorna con un nuovo appuntamento settimanale: a partire da sabato 4 aprile, alle ore 19:30, su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) arriva la prima stagione di “Marvel’s Runaways”.

Creata nel 2003 da Brian K. Vaughan e Adrian Alphona, la serie a fumetti della Marvel The Runaways ha riscosso in breve tempo un notevole successo facendo sì che i giovani protagonisti si imponessero nell’immaginario fumettistico affiancando idealmente un altro gruppo di eroi della Casa delle Idee, gli X-Men.

Solo che, a differenza dei noti mutanti creati da Stan Lee, i protagonisti di Runaways non hanno superpoteri ma, pur muovendosi in un mondo comunque immerso nel soprannaturale, riescono a fare prodigi grazie a tecnologie extraterrestri e marchingegni fuori dal comune.

La serie ideata da Josh Schwartz e Stephanie Savage da un soggetto dello stesso creatore del fumetto Brian K. Vaughan, rimane molto fedele alla controparte su carta e ambienta le avventure nel Marvel Cinematic Universe dove si muovono anche i celebri film sugli Avengers e la serie tv Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

In Runaways si raccontano le peripezie di un gruppo di sei adolescenti che scoprono un mondo a loro ignoto, fatto di magia e creature aliene, di cui fanno parte i loro genitori, membri di una setta occulta chiamata Pride. I membri di questa setta agiscono come una vera e propria organizzazione criminale, ma quando i sei ragazzi scoprono il coinvolgimento dei loro genitori, decidono di operare in gruppo per fermare le azioni malvagie di questi supercriminali, a costo di scontrarsi con i loro cari.

