TRIESTE: il videoclip del nuovo singolo di Lucio Corsi

Oggi, giovedì 23 aprile, esce il video di TRIESTE, terzo singolo estratto del nuovo album di inediti di Lucio Corsi “Cosa faremo da grandi?” pubblicato il 17 gennaio per Sugar.



Il video è nato dalla “fratellanza artistica”, con il regista Tommaso Ottomano, già al lavoro con Lucio per il mediometraggio che includeva i video di “Cosa faremo da grandi?” e “Freccia Bianca”. Attraverso i videoclip i due artisti esprimo la propria arte attraverso un linguaggio pop, malinconico e visionario.

“È la storia del vento e di come un giorno a Trieste la gente abbia cambiato idea su di lui, non considerandolo più un freno, ma rivalutandolo come spinta. Perché se ci pensi l’effetto del vento cambia a seconda di dove vai: se giri le spalle e cambi direzione ti spinge anziché frenarti” dichiara Lucio Corsi, che aggiunge: “Per questo testo mi sono immaginato lo stesso vento come un cantante di cui l’Italia si accorse – essendo lui invisibile – solo dopo una sua apparizione in un programma tv. Di qui la rivalutazione, seguita, però, dall’eliminazione dallo show per carenza d’immagine e da un finale triste, ma non del tutto, che vede il vento tornare in piazza da solo a fischiare e a “rovinare i silenzi””.

Guarda TRIESTE di Lucio Corsi:

