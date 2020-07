Rai4, in prima visione la quinta stagione della serie “Le regole del delitto perfetto”

Dal 19 luglio, ogni domenica in seconda serata, Rai4 propone la quinta stagione in prima visione della premiata serie crime/giudiziaria “Le regole del delitto perfetto”.

Creata da Peter Nowalk e prodotta da Shonda Rhymes, vera istituzione nell’ambiente della serialità televisiva statunitense in quanto artefice dei successi di Grey’s Anatomy e Scandal, Le regole del delitto perfetto ha già collezionato un numero ragguardevole di premi, tra cui un Emmy e due Screen Actors Guild Awards per la protagonista della serie, il premio Oscar Viola Davis.

La Davis interpreta Annalise Keating, stimato avvocato e docente di diritto penale presso la Middleton University di Filadelfia. Con la collaborazione di cinque studenti scelti per assisterla, Wes Gibbins, Laurel Castillo, Michaela Pratt, Connor Walsh e Asher Millstone, i cosiddetti “Keating Five” (che scenderanno a quattro nel corso della serie), Annalise si ritrova a dover affrontare vari processi e indagare a casi misteriosi in cui spesso tutti loro vengono personalmente coinvolti. Ma la quinta stagione, composta da 15 episodi, scardina parte della collaudata formula narrativa alla base della serie per ridefinirne canoni e personaggi.

Dopo gli incredibili colpi di scena raccontati alla fine della stagione precedente, che hanno portato Annalise Keating alla Corte Suprema, la donna ritorna alla Middleton University dove le viene affidato un corso di tecniche processuali. Qui Annalise ritrova i suoi Keating Four e seleziona anche alcuni studenti come assistenti per farsi aiutare nella gestione dei casi dei querelanti della class action condotta presso la Corte Suprema. Nel frattempo, lo studio legale Caplan & Gold offre ad Annalise un impiego e i finanziamenti necessari per ridiscutere i casi. Ma un nuovo delittuoso caso sta per travolgere la vita dello stimato avvocato di Filadelfia e del suo team.