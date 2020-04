La panchina dei versi: il 24 aprile concerto online della cantautrice Anna Carol

“La panchina dei versi – insieme contro il coronavirus“, il festival ideato da Giuseppe Aletti con l’obiettivo di combattere la solitudine durante il periodo di lockdown, domani, venerdì 24 aprile, alle ore 19:00, ospiterà la cantautrice Anna Carol.

La giovane e talentuosa artista di Bolzano (dove vive e lavora, dopo essere tornata da una lunga esperienza all’estero) festeggia proprio in questi giorni il suo esordio in formato Ep con “Evoluzione“: un lavoro che fotografa una rivoluzionaria fase di passaggio dal mondo del Jazz, che la ragazza ha frequentato per diverso tempo, a quello del Pop. È un Pop ricercato e raffinato, molto godibile ma ben lontano dalla faciloneria di molto Pop attuale.

Il lavoro di Anna Carol è formato da sei brani dal respiro internazionale – in bilico tra nu-soul, pop, cantautorato ed elettronica – prodotti dall’accoppiata Emanuele Triglia e Alessandro Donadei, carichi di suggestioni malinconiche e impreziositi dalla grazia della voce. In generale, l’opera raccoglie la maturazione artistica della cantautrice che, dopo aver fatto tesoro dell’esperienza tra Germania, Inghilterra e Olanda, è ritornata in Italia accompagnando il rientro con un’avvenuta maturazione artistica, rivelata da subito nella scelta di comporre in italiano, e non più in inglese.

Visti i risultati, che mostrerà anche nel concerto in diretta al festival “La panchina”, trasmesso dalla pagina Facebook “Il Paese della Poesia – Il Federiciano”, la decisione è stata più che mai azzeccata.

