INFINITY: da Doctor Sleep a Motherless Brooklyn, tutte le novità di maggio

A maggio INFINITY – il servizio di video streaming on demand con un catalogo di migliaia di film, serie tv e cartoni animati anche in lingua originale – si arricchisce con tante novità e titoli da non perdere: da Doctor Sleep a Motherless Brooklyn – I segreti di una città; ma anche Richard Jewell e Il Diritto di Opporsi in 4K. E per i fan di Bruce Springsteen, sono in arrivo Western Stars e Blinded by the Light – Travolto dalla musica.

CINEMA

Sequel del film cult diretto da Stanley Kubrick Shining (disponibile su Infinity anche in 4k), Doctor Sleep arriverà su Infinity Premiere dal 1° al 7 maggio. Con protagonisti Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran, il film racconta la storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”.

Diretto dal regista John Crowley e con l’attrice premio Oscar® Nicole Kidman, Il Cardellino arriverà su Infinity Premiere dall’8 al 14 maggio. Theodore “Theo” Decker aveva 13 anni, quando sua madre venne uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art. La tragedia cambiò il corso della sua vita, conducendolo in una commovente odissea fatta di dolore e colpevolezza, di reinvenzione e redenzione, e persino di amore. Nel mezzo di tutto ciò, si aggrappa a un tangibile oggetto di speranza, ricordo di quel giorno…il quadro di un uccellino incatenato al suo trespolo, Il Cardellino.

Sarà disponibile su Infinity Premiere dal 15 al 21 maggio Motherless Brooklyn – I segreti di una città, la trasposizione cinematografica del romanzo di Jonathan Lethem “Brooklyn senza madre” ma ambientata negli anni ’50, un’epoca di grandi cambiamenti a New York. Scritto, diretto e interpretato da Edward Norton, il film segue le vicende di Lionel Essrog, un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l’omicidio del suo mentore e unico amico, Frank Minna, interpretato da Bruce Willis.



Blinded by the Light – Travolto dalla musica arriverà su Infinity Premiere dal 22 al 28 maggio. Ispirato a una storia vera, il film è ambientato nel 1987 e segue le vicende di Javed, adolescente britannico di origine pakistana che, nel mezzo dei tumulti razziali ed economici dell’epoca, scrive poesie come mezzo per sfuggire all’intolleranza della sua città e all’inflessibilità tradizionalista di suo padre. Ma quando un suo compagno di classe gli fa conoscere la musica di Bruce Springsteen, Javed scopre nei suoi testi dei parallelismi con la sua vita da classe operaia. Una storia di coraggio, amore, speranza, famiglia, ispirata dalla musica e dai testi delle canzoni senza tempo di Bruce Springsteen.

E per tutti i fan di Bruce Springsteen, sarà disponibile su Infinity Premiere anche Western Stars, dal 29 maggio al 4 giugno. Il film, che segna il debutto alla regia di Springsteen, è la versione cinematografica del suo ultimo album di successo internazionale. Western Stars offre ai fan di tutto il mondo l’opportunità unica di vedere Springsteen esibirsi in tutte e tredici le canzoni dell’album, sotto il soffitto a cattedrale del fienile della sua centenaria proprietà, toccando temi come l’amore e la perdita, la solitudine e la famiglia, e l’inesorabile passare del tempo.

Richard Jewell e Il Diritto di Opporsi, entrambi basati su fatti realmente accaduti, saranno disponibili su Infinity in 4K rispettivamente dal 14 e dal 28 maggio. Diretto da Clint Eastwood, Richard Jewell racconta la storia di una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell’attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita. Interpretato da Michael B. Jordan e dai premi Oscar® Jamie Foxx e Brie Larson, Il Diritto di Opporsi segue il giovane avvocato Bryan Stevenson e la sua storica battaglia per la giustizia: dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan avrebbe potuto scegliere fin da subito di svolgere dei lavori redditizi ma, al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’avvocatessa locale Eva Ansley.

Interpretati da uno straordinario Tom Hanks, saranno disponibili su Infinity gli intramontabili Cast Away e Salvate il soldato Ryan, rispettivamente dal 1° e dal 3 maggio. Diretto da Robert Zemeckis, Cast Away racconta la storia di Chuck Noland che, dopo essersi salvato miracolosamente da un incidente aereo, dovrà sopravvivere da solo su un’isola deserta. Salvate il soldato Ryan, invece, è diretto da Steven Spielberg, che ottenne il suo secondo Premio Oscar per la Miglior regia, ed è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, durante i giorni del D-Day.

Diretto da Ferzan Özpetek e con protagonisti Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi, Napoli Velata arriverà su Infinity dal 2 maggio. In una Napoli sospesa tra magia e superstizione, follia e razionalità, un mistero avvolge l’esistenza di Adriana travolta da un amore improvviso e un delitto violento.

Con Kate Winslet e Idris Elba, Il domani tra di noi è in arrivo su Infinity dal 10 maggio: rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà.

Dal 22 maggio, saranno disponibili su Infinity gli ultimi tre capitoli della saga creata da J. K. Rowling dedicata al mago più amato di sempre (la saga completa è già disponibile su Infinity in 4K): Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Parte 2.

Arriverà su Infinity dal 19 maggio anche Qua la Zampa!: il narratore della storia è Bailey, un cucciolo di cane saggio e divertente che tra mille avventure e tanti proprietari ci conduce in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell’amore e della lealtà, superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani.

Nell’action-thriller Survivor, disponibile su Infinity dal 21 maggio, un’impiegata del Dipartimento di Stato americano viene trasferita all’ambasciata di Londra con l’incarico di assicurarsi che nessun sospetto terrorista ottenga il visto per entrare negli Stati Uniti. Assumendo l’incarico, però, la donna si ritrova presto sotto tiro e, accusata di crimini che non ha commesso, dovrà lottare per riabilitare il suo nome e sventare un catastrofico attacco terroristico pianificato a New York per la notte di Capodanno.

SERIE TV

Dal 23 maggio sarà disponibile su Infinity la quinta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alla terza e alla quarta stagione già disponibili sulla piattaforma. La serie, basata su un gruppo di personaggi DC Comics, le cosiddette Leggende, segue le avventure nel tempo di un’improbabile squadra di eroi nel tentativo di salvare il mondo.

