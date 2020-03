Food Network, arriva IL DOLCE MONDO DI RENATO: Ardovino apre le porte della sua pasticceria

Da lunedì 16 marzo alle ore 22:00 in prima tv assoluta su Food Network (canale 33) arriva IL DOLCE MONDO DI RENATO, un viaggio nella vita del noto pasticcere e maestro di cake design Renato Ardovino.

Il segreto della felicità è custodire con cura amicizie e famiglia. Ne sa qualcosa Renato, volto cult di Discovery Italia e massimo esperto nella decorazione delle torte, che anche durante il lavoro non perde mai di vista i suoi affetti più cari. Perchè in famiglia, si sa, è tutto più dolce!

Direttamente dalla sua pasticceria di Battipaglia, nel corso delle 8 puntate previste Renato ci condurrà alla scoperta del suo mondo, avvolto dai sapori della tradizione pasticcera italiana. In ogni puntata, il famoso cake designer darà il meglio di sè per soddisfare le richieste di clienti particolarmente esigenti, accompagnando le sue ricette con trucchi e consigli utili per realizzare torte da sogno, senza tralasciare la qualità degli ingredienti e la ricerca dei prodotti migliori. Ad aiutarlo ci saranno i suoi collaboratori più fidati: Luigi e Francesco, gli apprendisti, Vincenzo, il braccio destro e Anna e Valeria, le sue amate sorelle.

Wedding cake da sogno, babà, crostate, pastiere, delizie al limone: che siano dolci per eventi e ricorrenze speciali o semplici richieste di parenti, amici e clienti affezionati, Renato è pronto a trasformare ogni desiderio in realtà, tra gli applausi e lo stupore di tutti.

