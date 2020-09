Il primo, vero, unico evento di questa estate un po’ diversa in Sicilia lo ha ospitato Mazara del Vallo, splendida località in provincia di Trapani, illuminata dal sole e accarezzata dal profondo mar mediterraneo. Al Mahara Hotel, infatti, si è tenuto il “Gran Galà del Mare”, elegante e istituzionale cerimonia di consegna degli Oscar dei Porti, il premio assegnato a moltissime personalità del settore marittimo, che si sono distinte per il loro gran lavoro e per il loro massimo impegno in una fase così delicata come l’emergenza Covid-19.

L’idea è venuta a Roberto Onofri, che tra l’altro ha condotto la serata assieme a Veronica Maya, il quale da sempre spende la sua vita professionale proprio nell’ambiente portuale. Uno show talmente importante, che perfino il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, e il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (lui è di Mazara del Vallo) hanno voluto essere presenti con un loro contributo filmato.

Il “Gran Galà dei Porti”, Patrocinato dal Comune, ha visto esibirsi sul palco tra un premio e l’altro, tantissimi artisti. A cominciare dalla voce inconfondibile di Mario Biondi, per passare a quella dei Matia Bazar. Sono intervenuti anche Giucas Casella, Craig Warwick e Barbara Francesca Ovieni che ha cantato la sua hit estiva “Ballo Ballo” (cover del celebre brano di Raffaella Carrà, prodotta da Paolo D’Amico e Dj Onofri).

Un momento di riflessione è stato suggerito da Elena Bonzanni, showgirl bergamasca che è intervenuta per raccontare i momenti drammatici della sua città, e per suggellare lo stretto legame con la Sicilia (due pazienti Covid di Bergamo nell’aprile scorso sono stati trasportati e salvati nell’Ospedale Civile di Palermo).

Roberto Onofri, perfetto padrone di casa, ha accolto sul palcoscenico diversi illustri rappresentanti del mondo dei porti: da Pasqualino Monti, Presidente Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale, al Contro Ammiraglio Vincenzo Leone. Dal Professor Emilio Errigo (ex ufficiale della Guardia di Finanza) al dottor Daniele Rossi, presidente di Assoporti, l’associazione che raggruppa tutte le Autorità Portuali e le Capitanerie di Porto d’Italia. Sono intervenuti anche il giovane manager portuale Massimo Scatà, l’Ammiraglio Roberto Isidori, Andrea Preti, ad di CiborTv (decoder mondiale per gli italiani all’estero), Marcello Di Caterina vicepresidente Alis Channel, progetto televisivo innovatore della comunicazione nel mondo dei trasporti.

E per finire Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico meridionale; Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale; Mario Paolo Mega Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto; Luca Lupi rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.

La serata, che a breve sarà trasmessa in tv, è stata organizzata grazie a Italian Television, Seven More, e Fratelli Campisi Group, in collaborazione con CiborTv.