ESCLUSIVO – Lollobrigida: “All’asta le medaglie che hanno tentato di rubarmi. Ricavato alla Protezione Civile per Covid-19”

Bella, brillante e piena di vita, la grande artista Gina Lollobrigida è stata derubata di quattro David di Donatello ed alcune medaglie che si trovavano in una dependance nel giardino della sua villa. Le cronache sono su tutti i giornali e riguardano l’operaio rumeno che ha commesso il furto nella dependance dell’artista.

Nella borsa c’erano numerose medaglie realizzate da Gina Lollobrigida ed altri oggetti, soprattutto collane, orologi e monete.

In un primo momento l’uomo ha dichiarato che quel borsone contenesse oggetti di valore che Gina Lollobrigida gli avrebbe regalato dopo che lui aveva eseguito alcuni lavori presso la sua abitazione.

Insospettiti dal racconto, i poliziotti hanno rintracciato l’attrice e chiesto conferma di quanto riferito dall’operaio. La diva ha ammesso di conoscere l’uomo, che ha svolto alcuni lavori di manutenzione presso la sua abitazione, ma ha smentito di averli regalati. Anzi, ha dichiarato agli uomini della Polizia di Stato di non essersi potuta accorgere della sparizione: per via dei lavori le cose non erano state ancora riportate dentro casa. Tutta la refurtiva è stata restituita all’attrice e l’uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.



"Le medaglie appartengono alla mia carriera di scultrice e sono incise nel mio cuore, le metto a disposizione in un'asta pubblica per ricavare fondi a favore di questa terribile emergenza nazionale. È questo che mi fa sentire cittadina attiva del mio paese" conclude Gina Lollobrigida, che aggiunge: "Ci tengo a ringraziare tutte le forze dell'ordine Italiane, i medici e la protezione civile per tutto quello che stanno facendo per noi". E adesso? La straordinaria Gina ha deciso di battere all'asta con la prestigiosa Casa Bolli e Romiti di Roma gli oggetti recuperati per far sì che il ricavato vada in beneficenza alla Protezione civile per la lotta al Covid 19. "Mi sembra un atto doveroso e di responsabilità civile nei confronti del nostro paese che sta vivendo un momento tragico a causa del coronavirus" ha spiegato la Lollobrigida.

