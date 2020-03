Emergenza Coronavirus, FABBRICATORINO: “Tu resta a casa, gli occhiali te li portiamo noi”

In questo momento di grave crisi dovuta all’emergenza Coronavirus in cui veniamo chiamati a restare a casa per dare ognuno il proprio importante contributo al rallentamento della diffusione dell’epidemia,è sempre più chiaro quanto la tecnologia e l’innovazione ricopra un ruolo fondamentale per la competitività delle aziende.

FABBRICATORINO, insieme a tutti i suoi ottici partner, ha deciso di offrire un importante servizio sociale per garantire il diritto alla vista. La sua innovativa piattaforma web permette di scegliere le montature online e provarle a casa gratuitamente. Inserendo la ricetta oculistica sarà possibile personalizzare la montatura scelta con lenti oftalmiche su misura che verranno consegnati direttamente a casa da un ottico abilitato.

FABBRICATORINO, brand storico di occhialeria nato a Torino negli anni ’20 e rilevato nel 2017 dall’imprenditore torinese Alessandro Monticone, ha la missione di sostenere e preservare la tradizione artigiana italiana e le sue antiche tecniche, affiancando l’innovazione digitale e la sostenibilità ambientale. FABBRICATORINO vanta infatti una piattaforma digitale (www.occhialifabbricatorino.it) che offre al consumatore finale un’esperienza omnichannel, grazie al servizio “Try at Home” e uno strumento di trasformazione digitale per tutti i negozi partner attraverso il “drive to shop” e da oggi anche il “delivery”. Il consumatore finale ha la libertà di poter farsi guidare dal nostro algoritmo per la scelta della montatura più adatta, potrà provare gratuitamente a casa 3 montature da scegliere insieme alle persone che ama e decidere se andare a ritirarle dall’ottico partner più vicino a lui o farsele portare direttamente a casa da un ottico abilitato.

Continua anche il percorso dell’azienda verso l’ecosostenibilità con una continua ricerca sui materiali. Dopo il bio-acetato che oggi trova sempre più spazio all’interno della collezione, viene presentato in anteprima l’impiego di acetato riciclato, ricavato dalla frantumazione di vecchi occhiali e rigenerato attraverso la termoformatura.

