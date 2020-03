iorestoacasa: la programmazione speciale di DeAJunior

A partire da lunedì 16 marzo DeAJunior (Sky, canale 623) per ampliare l’offerta televisiva delle famiglie italiane costrette a casa a causa dell’emergenza Coronavirus, modifica il proprio palinsesto adattandolo alle esigenze dei genitori e dei più piccoli contribuendo con i suoi programmi ad essere di supporto con semplici attività, presenti nei programmi televisivi del canale, da fare a casa.

Da sempre i Canali TV del gruppo De Agostini mettono al centro delle proprie produzioni originali e delle serie proposte in onda la visione familiare per genitori e bambini; i programmi del Network De Agostini hanno l’obiettivo di stimolare l’immaginazione dei più piccoli e l’apprendimento attraverso attività divertenti da fare assieme ai propri genitori, con il valore aggiunto di conduttori che per primi sono portatori di questo know-how, vere eccellenze nei loro settori.

Si comincia alle 8.15 del mattino con “Yo Yoga!”, il programma condotto dalle maestre Renata Centi e Francesca Senette che avvicina grandi e piccoli alla disciplina orientale: dal saluto al sole alle posizioni più semplici da fare in salotto, il programma attraverso le spiegazioni delle due maestre aiuta i ragazzi e gli adulti a casa, regalando momenti di attività fisica riflessione e svago. Il programma sarà anche in onda alle ore 14.10. Dal 20 marzo arriva sul canale la nuova stagione del programma con puntate nuove ed inedite nell’appuntamento pomeridiano delle 14.10.

Si prosegue poi alle ore 14.20 con “Freestyle Tutta un’altra stanza”, il programma condotto da Giovanni Muciaccia che aiuta i ragazzi a casa a rinnovare ed abbellire le proprie camerette con oggetti di recupero e piccoli lavoretti da fare a casa, illustrati in onda da Giovanni Muciaccia e dalle sue aiutanti.

Spazio poi alle 14.50 a “Missione Cuccioli”, il programma condotto dai dog trainer Simone Dalla Valle e Lorenzo Cioppi che aiuta i ragazzi a prendersi cura del proprio cucciolo. Il programma fornisce tantissimi consigli: dalla preparazione della pappa fino ai giochi da fare insieme al proprio cane passando per come educare il cane a stare in un appartamento.

Le serate proseguono poi con le grandi serie di animazione del canale con puntate a tema dedicate alle attività da fare insieme in famiglia: da “Masha e Orso” il cartone russo più conosciuto e più amato dai bambini italiani ad “Hey Duggee”, la serie prescolare distribuita da BBC Worldwide che racconta le vicissitudini di cinque bambini-animali che nel doposcuola frequentano un gruppo Scout fino alla serie “Bing”, nuovo cult dei bambini in cui il coniglietto protagonista, creato dalla penna dello scrittore inglese Ted Dewan, vive ogni giorno sfide che sembrano più grandi di lui.

Dal 20 marzo inoltre arriva sul canale il nuovo programma, già visibile on demand su Sky, “Tai Chi One”, il programma che avvicina i ragazzi al tai chi condotto da Manuela Blanchard, che torna in tv 22 anni dopo l’ultima puntata di Bim Bum Bam. Manuela Blanchard condurrà il programma questa volta con un nuovo puppet, Tino, creato da Jim Henson Company, la casa di produzione dei pupazzi dei Muppets e di Sesame Street.

Su DeAKids e DeAJunior inoltre andranno in onda i video messaggi dei talent dei due canali che invitano ragazzi e famiglie a stare a casa e al contempo raccontano come stanno trascorrendo la loro giornate suggerendo attività da fare. Su DeAKids andranno in onda i video di Jody Cecchetto e del cast del programma “Ready Music Play!” composto da Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Virgitsch e Giulia Savulescu, di tutti i ragazzi del cast della serie “New School” formato da Cloe Romagnoli, Matteo Valentini, Edoardo Tarantini, Noemi Brazzoli e Alice Papes e dei due dog trainer di “Missione Cuccioli” Simone Dalla Valle e Lorenzo Cioppi. Su DeAJunior andra’ invece in onda il video messaggio di Francesca Senette, conduttrice di “Yo Yoga!”.

Sempre da lunedì 16 marzo, partono contemporaneamente anche sui due canali del gruppo due call to action per i ragazzi a casa. Su DeAKids, il canale chiederà ai ragazzi cosa fanno a casa e inviterà i telespettatori ad andare sul sito www.deakids.it per inviare video foto o il lip sync della canzone preferita. Su DeAJunior, il canale chiederà invece alle famiglie di inviare sul sito www.deajunior.it foto video e disegni delle attività fatte a casa con mamma e papà. Tutti i video, le foto, i disegni e i lip sync andranno poi in onda sui due canali.

