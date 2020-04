“Vi ricordo che voi siete gli Eroi di questo periodo. Eh sì, perché restando a casa salvate il mondo!”. E’ cosi che Annamaria Fittipaldi apre il suo show casalingo per i più piccoli dal titolo “Ci Divertiamo con Fitty”, in diretta . E’ cosi cheapre il suo show casalingo per i più piccoli dal titolo “”, in diretta alle 17 con tre appuntamenti a settimana, sulla pagina Facebook “Teatrando Giocando”.

E' ormai da anni che Annamaria Fittipaldi affianca all'attività di attrice e conduttrice anche l'insegnamento di teatro nelle scuole elementari e medie della capitale. Sono stati tanti gli allievi che hanno chiesto di non interrompere il rapporto diretto con l'insegnante ed è per questo che Annamaria ha deciso di creare uno spazio virtuale all'insegna della creatività e dell'intrattenimento con un occhio rivolto anche verso la divulgazione scientifica.

“Molti genitori mi chiamavano per dirmi che i bambini a casa erano molto tristi e svogliati. Mi chiedevano dei consigli sulle attività extra scolastiche: canzoni, coreografie, storie da raccontare e da interpretare. Dovevo fare qualcosa per loro, i bambini hanno il diritto ad essere informati su ciò che avviene nel mondo, ma noi adulti dobbiamo preservarli dall’inquietudine generata dall’emergenza Coronavirus, essere sensibili al loro livello di ansia, proponendo un intrattenimento rassicurante con messaggi positivi, giochi e attività motorie”.

E così, giorno dopo giorno, oltre agli alunni di Annamaria tanti altri bambini si sono collegati per trascorrere spensieratamente un’ora all’insegna di giochi, favole, musica, cucina, e danza. Fitty (questo il nome d’arte di Annamaria) ogni giorno è affiancata dal pupazzo partenopeo Tino l’Elefantino e da ospiti a sorpresa che irrompono in diretta. Nelle puntate pasquali è stato registrato un record di accessi grazie all’intervista a Spider Man (interpretato dallo stuntman Marko Noctis).

Già attrice di musical per ragazzi, protagonista della fiction “Disordini” per Rai Scuola e allieva dell’Accademia del Teatro Sistina col Maestro Garinei e del Laboratorio per Risorse Artistiche della Rai, Annamaria Fittipaldi mette oggi il suo talento e la sua creatività a disposizione di una generazione che deve affrontare una dura prova, una generazione di piccoli eroi “che restando a casa e rispettando le regole possono salvare l’universo”.

