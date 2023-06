Woodstock in Cittadella: tutto pronto per le terza edizione della festa di NIDA Onlus

Conto alla rovescia per la terza edizione di “Woodstock in Cittadella”, la festa estiva organizzata dalla NIDA Onlus – con il patrocinio della circoscrizione 6 di Torino – per celebrare i 50 anni del più grande evento musicale di tutti i tempi.

Pace e amore, in questo caso a fine solidale: un po’ sinonimo di fare del bene divertendosi , come il messaggio che da sempre NIDA Onlus professa. Sabato 17 e domenica 18 giugno a Torino (via degli ulivi, 11) ci sarà la possibilità di farne tanto di bene, nel segno del divertimento, dello sport, della musica, della buona cucina e, soprattutto, dell’amicizia.

Tornei e laboratori per bambini, normodotati e disabili tutti assieme senza alcuna barriera strutturale o psicologica. Nel corso delle due giornate, all’alternarsi di band emergenti, si terrà la prima edizione del Contest musicale “Woodstock in Contest for NIDA” con protagonista una giuria d’eccezione. I partecipanti si sfideranno divisi in due gruppi, under e over 14, a colpi di inediti e cover.

La sera di sabato 17 la famosa “Cena animata all’italiana” con Fulvio the Voice accompagnato dai 2&Picche, Noemy, Bello Ragazzo e DJ DX. Domenica 18 sera chiuderà la manifestazione il concerto dei Blasco Anthology Tribute Band.

Immancabili nei due giorni diversi spettacoli per i bambini presenti dei Supereroi e delle principesse NIDA, gli originali, quello che per per primi, 11 anni fa, hanno introdotto il nuovo format di animazione negli ospedali pediatrici di tutta Italia, recentemente allargando anche ai pazienti adulti la loro missione.

In pieno stile Woodstock gli organizzatori invitano – chi parteciperà – a portare la tenda per pernottare all’interno del centro sportivo e far sì che la festa non abbia interruzioni per vivere fino in fondo lo spirito aggregativo tipico della NIDA .

Ingresso gratuito dalle 10.00 di sabato 17 a mezzanotte di domenica 18 giugno 2023.

Tutto il ricavato della manifestazione contribuirà alla realizzazione della Cittadella NIDA “Bea e Stefania”: un centro sportivo, culturale, aggregativo di 40.000 metri senza barriere architettoniche che darà a tutti gli utenti che lo utilizzeranno, la possibilità di fare del bene divertendosi. Infatti tutti gli utili che produrrà il centro – affitti dei campi da gioco, dello studio di registrazione musicale, del ristorante, della palestra, dei campi estivi, e di tutti gli eventi che verranno organizzati- verranno utilizzati in favore di bambini affetti da malattie rare (i cicli di fisioterapia necessari verranno offerti nel centro stesso), oltre ad offrire gratuitamente la possibilità a bambini e ragazzi disabili di praticare tanti tipi di sport seguiti da istruttori qualificati, e fare opere di restauro in reparti di ospedali pediatrici che ne necessitano.

“Dopo tantissimi ostacoli burocratici e lo stop forzato della pandemia, dopo l’evento di questo weekend ripartiranno finalmente lavori grazie a diversi imprenditori che si sono avvicinati con grande entusiasmo al progetto” commenta Walter Galliano, fondatore di Nida, che aggiunge: “Ribadisco grande sensibilità dell’Assessore allo sport Mimmo Carretta e del suo assistente Giuseppe Libonati , dal loro avvento è cambiato tutto in meglio e la disponibilità a collaborare ci ha portato a una grande svolta”.