Volo oltre la nebbia

Un cortometraggio di Edisson Daniel Vele Cabrera

Sinossi

La storia drammatica di Emanuele, coinvolto da giovane nel mondo della droga. L’entourage, le condizioni familiari e le violenze lo spinsero a diventare schiavo della droga. La sua vita si è svolta tra rapine, ricoveri in cliniche, violenze e tre tentativi di suicidio. Un libro, usato come carta igienica, in un bagno pubblico fu il suo tavolino per la cocaina, fino al giorno in cui ha iniziato a leggerne le pagine rimaste.

Videomessaggio del produttore Lupu Corneliu Benone