Un due tre stella

Un cortometraggio di Enza Lasalandra

Sinossi

1945 – Tommaso è sposato con Maria ed hanno un figlio, Pietro. In una riunione partigiana Tommaso apprende che il regime nazista continua a mettere in atto il vergognoso programma di eutanasia selvaggia, anche ai danni degli invalidi e persino dei sordi. Tornato a casa scopre che suo figlio Pietro ha perso l’udito a causa di un colpo di fucile sparato per aria da un soldato tedesco e ne rimane sconvolto. Gerardo metterà in atto una sorta di linguaggio dei segni per proteggere Pietro.

Videomessaggio della regista Enza Lasalandra