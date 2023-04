È un pomeriggio di fine scuola e Lorenzo e i suoi amici si incontrano nei pressi del ponte chiamato Ughetto Forno. Durante una partita, un colpo alla testa catapulta Lorenzo al 5 giugno 1944, facendogli rivivere in prima persona ciò che visse Ughetto Forno. Il corto punta a omaggiare il ricordo del bambino che ha dato tutto sé stesso e ha combattuto per la pace e la giustizia del nostro paese, proteggendo il ponte dell’Aniene e mettendo in fuga i tedeschi.

“UGHETTO FORNO – IL PARTIGIANO BAMBINO“

Videomessaggio del regista Fabio Vasco:

SCHEDA

DURATA: 15’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: FABIO VASCO

ETÀ: 35

GENERE: STORICO

PRODUZIONE: Mompracem srl e MAG

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: LAZIO

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: Yuri Napoli- Federico Nardella

SOGGETTO: FABIO VASCO

TEMATICA DEL CORTO: CULTURA DELLA MEMORIA

CAST ARTISTICO:

LORENZO ALTOBELLI (Lorenzo) FOSCO LUIGI CAVALLI (Daniele) LORENZO CIANCONE (Riccardo) GIORGIA COLOMBU (Chanel) ALESSANDRO MU (Giovanni) STEFANO RICCA (Michele) NIKOLAI SELIKOVSKY (Tedesco/operaio 1) GABRIELE ZECCHIAROLI (Tedesco/operaio 3) ROBERTO MORSON (Tedesco/operaio 2) ROBERTO SANTI (Marcello)

CAST TECNICO

Giulia Rosa d’Amico (PRODUTTRICE ESECUTIVA) Adriano Natale (DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA) Giulia Floria Andorka (a.m.c. -TEMPO) (MONTATRICE) Carmine Padula (MUSICHE DI) Umberto Angrisani (ORGANIZZATORE GENERALE) Gianlorenzo Grassi (AIUTO REGIA) Flaminia Giacobello (SCENOGRAFA) Giulia Balbi (COSTUMISTA) Verdemese Mammetti e Roberta Budicin (TRUCCATRICE) Luca Prata (FONICO DI PRESA DIRETTA) Rosemarie Vendetti (RESPONSABILE DI POST-PRODUZIONE)