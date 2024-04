Un cortometraggio di Daniele Catini

Sinossi

Marianna, escort di professione, viene coinvolta da una famiglia ricca per soddisfare le presunte esigenze sessuali di Luigi, figlio disabile. Il ragazzo solo successivamente scopre di lei la verità in quanto, quella che avrebbe dovuto essere un’assistente domiciliare, è in realtà una prostituta. Le vite di entrambi, nei loro disagi interiori, prenderanno sempre più forza in direzione di una grande amicizia e potente complicità.

“Twist”

Videomessaggio del regista Daniele Catini