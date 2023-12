“Tu vuo’ fa’ l’Ammericano”, un nuovo programma sotto l’albero di Natale. Al via dal 25 dicembre su Rai Italia

Al via dal 25 dicembre al 5 gennaio tutto i giorni su Rai Italia e successivamente in replica su Rai2, “Tu vuo’ fa’ l’Ammericano”, il nuovo programma condotto da Daria Luppino, affiancata dallo chef Michele Iuliano: un format divertente e spensierato che accende i riflettori su quegli italiani che sono partiti per cercare fortuna, trovandola, negli States. Dieci le puntate previste, ciascuna da 40-45minuti, prodotte dalla Italian Movie Award.

Questa mattina, presso la Casa del Cinema di Roma si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma. Durante l’incontro, moderato da Silvia Salemi, sono intervenuti Fabrizio Ferragni (Direttore Rai Italia), Angelo Maietta (Professore di Diritto dei Media Digitali UniMercatorum Roma) che ha coordinato il management produttivo con la rete seguendo il progetto passo dopo passo, il regista e produttore Carlo Fumo, la conduttrice Daria Luppino, lo chef Michele Iuliano e il compositore Vincenzo Sorrentino.

Michele Iuliano e il produttore Carlo Fumo

In “Tu vuo’ fa’ l’Ammericano”, Daria Luppino, conduttrice di origini siciliane che abbiamo visto su Rai1 alla guida del programma “Linea Verde Explora”, andrà alla scoperta degli Stati Uniti insieme allo chef e ristoratore Michele Iuliano che nella Grande Mela ha aperto con successo ben nove ristoranti. Ci porteranno nella case degli italo-americani più influenti del Nuovo Mondo per raccontarci le loro storie ma, soprattutto, per cucinare insieme a loro i piatti della tradizione italiana in salsa fusion statunitense e con un pizzico di dialetto “Ammericano” o meglio l’italoamericano: una lingua creola non standardizzata, parlata dagli italiani emigrati negli Stati Uniti, caratterizzata dal forte influsso dell’inglese nel lessico e nella struttura dell’italiano. Una lingua che per anni è stata tramandata dai primi emigrati italiani alle nuove generazioni, ma che con il passare del tempo si sta dimenticando. Daria e Michele racconteranno le storie di successo e le difficoltà di coloro che, partiti dal Bel Paese, hanno coronato il loro “American Dream”, realizzando insieme quei piatti tradizionali che con orgoglio italiano hanno fatto del Made in Italy culinario un’eccellenza mondiale.

Colonna sonora al programma sarà il “sound funny” di un dialetto che per i milioni di italo-americani rappresenta una sorta di codice cifrato, mix linguistico di numerose regioni italiane con le loro caratteristiche culturali e identitarie, ricordo indelebile della vita e delle radici italiane. Le dieci puntate sono state girate prevalentemente a New York ma anche in Italia, nei luoghi che hanno dato i natali ai protagonisti delle puntate come Roma, Napoli, Mola di Bari, Contursi Terme, Colliano e Parete.

Alla regia del programma c’è Carlo Fumo, che oltre ad aver ideato il format lo firma con gli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici con la collaborazione di Susanna Lasconi. “Tu vuò fa’ l’Ammericano” sarà disponibile anche su RaiPlay.