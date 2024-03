Triumph Group International: nasce TREND, la rivoluzione degli eventi di lusso

Con un impegno costante verso l’eccellenza e la raffinatezza, Triumph Group International presenta TREND, la sua innovativa divisione dedicata alla creazione di eventi esclusivi nel settore del lusso.



TREND ridefinisce l’universo dell’evento, trasformando ogni occasione in un’esperienza onirica e indimenticabile, che parla il linguaggio del lusso e coinvolge tutti i sensi.



“Immaginiamo veri e propri capolavori artigianali, per riflettere la personalità e i desideri dei clienti; non sono semplici eventi”, spiega Jasmine Habeler, Account Manager Consultant Luxury Clients di TREND. “Dall’intrattenimento esclusivo alle visite private, la progettazione fluttua in un universo in continua evoluzione, dove il cliente e il partecipante rimangono sospesi tra bellezza e stupore”.



TREND si spinge oltre l’evento, abbraccia ogni aspetto dell’ospitalità di lusso. L’obiettivo è regalare un’esperienza che rappresenti lo stile del cliente, e che ne rafforzi la percezione desiderata, negli altri. Occasioni uniche, sperimentazioni culinarie, intrattenimento esclusivo, ogni desiderio è plasmabile in questa realtà emozionale di cui il nuovo brand è icona.



“In ogni evento, l’eccellenza che garantiamo con TREND è un vero e proprio manifesto che guida ogni scelta”, afferma Maria Criscuolo, Chairwoman di TGI. “I clienti e la loro audience scoprono in ogni evento un prodotto tailor-made. Proprio come i boutique hotel, TREND cuce sui desideri dei clienti dei boutique event e amplia il target di riferimento del Gruppo, con un approccio tutto nuovo.”



TREND invita ad aprire le porte a un’esperienza da protagonisti. Per iniziare questo viaggio è possibile visitare il sito web e prenotare un primo incontro con i consulenti dedicati, scrivendo a trend@thetriumph.com.

