Strage di Ustica, scoop di “Crimini e Criminologia”: appuntamento il 2 luglio su Cusano Italia TV

Domenica 2 luglio, alle ore 21, nuovo appuntamento su Cusano Italia TV (Canale 264 del digitale terrestre) con “Crimini e Criminologia” con Fabio Camillacci.

Una puntata speciale perché in primo piano ci sarà un vero e proprio scoop relativo alla “Strage di Ustica” e per la stagione “Crimini nei cieli”. Uno scoop per confermare che fu una bomba a bordo e non un missile o una battaglia aerea ad abbattere il DC-9 ITIGI dell’Itavia il 27 giugno del 1980. Sono passati 43 anni da quel drammatico giorno, quando l’attentato fece precipitare il velivolo nel Mar Tirreno Meridionale nei pressi dell’isola di Ustica: morirono 81 persone, 77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.

Interverranno: Antonio Bordoni (Esperto Sicurezza Volo), il professor Claudio Pizzi(Epistemologo, Docente di Logica e Filosofia all’Università degli Studi di Siena e autore di numerosi testi sulla “Strage di Ustica”) e Marco Baffetti (Analista Indipendente nel settore dell’Aviazione Civile).

A seguire, nella rubrica “La Chiave di Volta”, approfondiremo altri temi di grande attualità: l’allarme social challenge, l’incidente di Casal Palocco a Roma in cui il piccolo Manuel ha perso la vita per una folle sfida social ideata da alcuni Youtuber, il nuovo codice della strada, e l’ennesimo femminicidio con il macabro omicidio di Primavalle sempre a Roma. Ospiti: il Presidente dell’Osservatorio Sostegno Vittime, avvocato Elisabetta Aldrovandi e la psicologa e criminologa Antonella Elena Rossi.

In chiusura, un focus su Enrico Mattei e i lati oscuri che ancora oggi circondano la sua morte. Se ne parlerà con il criminologo e giornalista Michel Maritato autore del libro “Il Petrolio Secondo Mattei” (casa editrice Porto Seguro), la psicoterapeuta e giornalista Barbara Fabbroni.

Non mancherà il consueto appuntamento con “L’Osservatorio sui crimini di guerra” in Ucraina grazie alla corrispondente Iryna Guley.