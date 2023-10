Sindrome dell’ovaio policistico: in Vaticano convegno sulla dieta fitochetogenica Tisanoreica come nuovo presidio terapeutico

Il 2 ottobre, presso la Pontificia Accademia delle Scienze, Sala Pio IV, nella Città del Vaticano, si è tenuto un prestigioso convegno dedicato alla cura alimentare dell’ovaio policistico.

L’incontro è stato un passo significativo nella promozione della ricerca e della consapevolezza riguardo alla gestione dell’ovaio policistico attraverso l’alimentazione e ha evidenziato il ruolo cruciale che la scienza e la medicina possono svolgere nella promozione del benessere delle persone. La sindrome dell’ovaio policistico è uno dei disturbi endocrini (ormonali) più comuni delle donne in età fertile: ne soffre, infatti, circa il 10% della popolazione femminile in età fertile. È associata ad una maggiore prevalenza di sindrome metabolica, malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. L’insorgenza di questa sindrome è stata associata a diversi fattori ereditari e ambientali, ma l’insulino-resistenza gioca un ruolo patogenetico chiave.

L’evento – che ha riunito esponenti di spicco della scienza e delle istituzioni italiane e vaticane, creando un’importante piattaforma di dibattito e condivisione di conoscenze nel campo della cura alimentare dell’ovaio policistico – è stato moderato da Gianluca Mech, divulgatore scientifico di Salute e Benessere e patron della dieta Tisanoreica, che ha parlato dei quasi venti anni di attività del Mech-Lab, strumento attraverso il quale la Gianluca Mech Spa finanzia la ricerca indipendente presso l’università di Padova e la formazione presso il Centro Studi Tisanoreica. Ha posto altresì l’accento sulle pubblicazioni rilasciate, in particolare evidenziando i punti cardine e i risultati dello studio sulla sindrome dell’ovaio policistico. Il lavoro è nato con l’obiettivo di verificare gli effetti di una dieta chetogenica sulle donne sovrappeso, in età fertile, con sindrome dell’ovaio policistico. I risultati finali si sono rivelati a dir poco soddisfacenti.

“Le donne con diagnosi di Sindrome dell’ovaio policistico si sono fatte seguire dagli studiosi per 12 settimane, periodo in cui hanno intrapreso una dieta chetogenica mediterranea: gli scienziati hanno così potuto raccogliere i dati relativi ai cambiamenti del peso corporeo, come l’indice di massa corporea, la massa grassa, la massa magra, il tessuto adiposo viscerale e altri elementi” commenta Mech, aggiungendo: “I risultati dello studio dimostrano che la dieta fitochetogenica Tisanoreica può rappresentare un valido alleato nella perdita di peso, anche per chi è affetto da questa sindrome”.

L’apertura del convegno – onorata dalla presenza di Monsignor Filippo Colnago, Consigliere della Nunziatura Apostolica in Italia, e dal Prof. Andrea Arcangeli, Direttore della Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché Specialista in Anestesia e Rianimazione – ha visto la partecipazione di eminenti autorità e relatori del mondo accademico e scientifico che hanno condiviso il loro prezioso contributo: il Prof. Antonio Paoli, docente ordinario di Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport presso l’Università di Padova; il Prof. Violante Di Donato, Professore di Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università La Sapienza di Roma; la Dottoressa Maria Patrizia Patrizi, Medico Chirurgo e Specialista in Pediatria, Direttore Sanitario di Bios Prevention; Antonio Affinita, Direttore Generale e co-fondatore di Moige, il Movimento Italiano Genitori; il Prof. Massimo Ralli, ricercatore di Otorinolaringoiatria presso l’Università La Sapienza di Roma; il Prof. Vincenzo Comodo, docente di Sociologia e Bioetica presso P.U.L. – PITVC “Claretianum” di Roma.

Per rendere l’occasione ancora più memorabile, il convegno è stato accompagnato da un concerto di musica classica, che ha contribuito a creare un’atmosfera unica e raffinata.

