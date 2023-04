Palmira, giovane famosa attrice degli anni ‘80, si risveglia dopo 30 anni dal coma e si ritrova catapultata nell’anno 2022. Resta stravolta nel vedere che siamo tutti dipendenti dal cellulare e in particolare dai social network. Riuscirà Palmira a sopravvivere a questa folle realtà virtuale? Il corto affronta lo spinoso tema dell’invasione dei social, dei rischi per la privacy, della perdita di umanità in un mondo interamente assorbito dai cristalli di uno smartphone.

“RITORNO AL PRESENTE“

Videomessaggio del regista e sceneggiatore Max Nardari

SCHEDA

DURATA: 21’47’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: MAX NARDARI

ETÀ: 46

GENERE: COMMEDIA

PRODUZIONE: RESET PRODUCTION SRL

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: VENETO

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: MAX NARDARI E FAUSTO PETRONZIO

SOGGETTO: MAX NARDARI E FAUSTO PETRONZIO

TEMATICA DEL CORTO: SOCIETA’ E TECNOLOGIA

CAST ARTISTICO:

DANIELA POGGI (Palmira) ATTILIO FONTANA (Thomas) CLIZIA FORNASIER (Katiuscia) ALESSANDRA PELLEGRINO (Palmira da giovane)

CAST TECNICO:

Mattia Gri (Direttore fotografia) Renata Ercoli (Costumi) Marta Ridolfi (Scenografia) Max Nardari (Musiche originali Tony Roman (Direttore di produzione) Manuele De Marco (Operatore e montatore) Nevio Conti (Focus puller) Elisa Marchesini (Segretaria di edizione e VFX)