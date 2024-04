Donne capaci di farsi spazio in un settore, quello della pizza, in cui essere donna è ancora un’eccezione. Otto pizzaiole che dovranno creare pizze da dedicare a una donna che con il suo impegno nella cultura, nello sport e nella scienza ha mostrato il meglio dell’identità italiana nel mondo: Margherita Hack, Gina Lollobrigida, Rita Levi Montalcini, Bebe Vio, Mina, Alda Merini, Samantha Cristoforetti e Sophia Loren. PizzaGirls, in onda dallo scorso 6 aprile su Rai Italia, on demand su RaiPlay, sbarca anche su Rai Premium da oggi, sabato 20 aprile, alle ore 15.

PizzaGirls in otto puntate da 45 minuti farà conoscere le storie professionali e umane di 8 maestre dell’arte bianca: Roberta Esposito, Petra Antolini, Francesca Calvi, Concetta Esposito, Helga Liberto, Eleonora Orlando, Francesca Gerbasio e Federica Mignacca. Il programma è condotto da Angela Tuccia che, nel corso di ogni puntata, si collega con l’inviata Fabrizia Santarelli che insieme al Pizza Chef Alessandro Servidio svela i segreti di una pizza “home made”, portando all’attenzione del pubblico anche l’aspetto della sana alimentazione con la nutrizionista Alessandra Botta. Gli autori di “PizzaGirls” sono: Carlo Fumo, ideatore del format di cui firma anche la regia, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci, Sacha Lunatici e Maria Grazia Pignata

La mission tutta al femminile di PizzaGirls è pronta inoltre ad espandersi verso uno sviluppo sempre più cross-mediale grazie anche alla consulenza del professore di diritto dei media digitali Universitas Mercatorum di Roma Angelo Maietta. A produrre il format è la Italian Movie Awards, che negli ultimi tempi ha ottenuto un buon successo con il programma Tu vuo’ fa l’ammericano, andato in onda su Rai Italia e RaiPlay.